آمادگی پذیرش اسلام در مردم روسیه زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بهجت بعد از ظهر پنج‌شنبه در نشست تشریح دستاوردهای سفر گروه اعزامی حوزه به روسیه که در ساختمان انجمنهای علمی حوزه علمیه برگزار شد گفت: سفر گروه حوزه به روسیه بسیار دیرتر از موقعی که باید انجام شود انجام شده است.



حوزه خود را به تحولات مذهبی روسیه برساند



وی افزود: امام خمینی(ره) سالهای قبل پیش بینی کرده بود که شوروی به چه وضعیتی دچار خواهد شد اما حوزه علمیه مشغول به فعالیت‌های خود بود و از این تحولات غافل ماند.



فرزند آیت الله بهجت افزود: بعد از فروپاشی شوروی غرب تلاش زیادی بسیاری القای فرهنگ خود در کشورهای تجزیه شده کرده است و فرهنگ آزادی برهنگی خود را منتقل کرده و ترکیه و عربستان نیز اسلام وهابی و مورد نظر خود را منتقل می‌کنند.



18 میلیاردر روسی، یهودی هستند



وی با اشاره به نفوذ یهودیان در این کشور یادآور شد: از 20 میلیاردر روسی، 18 نفر یهودی هستند و عربستان سعودی و ترکیه نیز مشغول تخدیر افکار مسلمانان این کشور هستند.



بهجت در ادامه با بیان اینکه در دانشگاههای روسیه اهمیت زیادی به فلسفه داده می‌شود اضافه کرد: دانشگاهیان این کشور از منطق و فلسفه اسلامی و فلاسفه کاملا بی‌خبر هستند و تفکر هگلی دارند.



زمینه گرایش به عرفان اسلامی در روسیه



وی اظهار داشت: در این کشور آمادگی بهره گیری از عرفان اسلامی کاملا مشهود است و به دنبال عارف عملی می‌گردند.



بهجت ادامه داد: این کشور جوانانی سر به زیر و مودب دارد اما متاسفانه از اسلام بی خبر هستند.



وی افزود: در دانشگاه اسلامی این کشور از فلسفه اسلامی خبری نداشتند و کلام معتزله تدریس می‌شود و پیرو فقه حنفی هستند اما به علت فلسفه گرایی و منطقی بودن آنان اگر اسلام به درستی تبیین شود زمینه گرایش به اسلام در این کشور بسیار زیاد است.

