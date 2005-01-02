وزيرامورخارجه قطعا در اجلاس اردن شركت نمي كند// ايلى حبيقه خود از متهمان پرونده ديپلماتها ست // گروهي براي راكتور آب سبك به ايران مي آيند //هر چه انتخابات گسترده و مشاركت بيشتر باشد مشروعيت نظام بالا مي رود

به گزارش خبر نگار سياسي "مهر"، حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه صبح امروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي در خصوص شركت خرازي در اجلاس اردن گفت : با توجه به دعوت وزير امور خارجه اردن از دكتر خرازي وزير امور خارجه كشورمان براى شركت در اجلاس وزيران خارجه كشورهاى همسايه عراق در امان ، آقاى خرازى قطعا در اين اجلاس شركت نمي كند.

آصفي در خصوص اينكه آيا پس از اظهارات وزير خارجه اردن در خصوص دخالت ايران درعراق شايسته است كه ايران در نشست اردن شركت كند ؟اظهار داشت : با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران براي تحولات عراق اهميت خاصي قائل است و ايران خود جزء بانيان اصلي اين اجلاس است مصلحت مي دانيم كه در سطح مناسبي در اين اجلاس شركت كنيم .

آصفي گفت : اظهاراتي كه مطرح شد بي اساس است و قبلا اعلام كرديم كه ايران در امور داخلي عراق دخالت نمي كند. ايران امنيت و ثبات عراق را امنيت و ثبات منطقه و ايران مي داند و كساني در امور داخلي عراق دخالت مي كنند كه با بعثي ها در كشورشان جلسه مي گذارند و آنها را به كشورشان دعوت مي كنند و با آنها گفتگومي كنند كه چگونه در سر راه انتخابات كار شكني كنند .

وي در پاسخ به سوالي درباره سفر رهبران شيعه عراق در آستانه انتخابات گفت : بحث سفر هياتهاي عراقي چيز پوشيده اي نيست و از دسته و گروه خاصي نيست؛ همانطور كه گروههاي شيعي مي آيند براران اهل نست هم آمدند و ديروز هم آقاي عبدالحميد بودند لذا اين نيست كه ايران با يك گروه و يك دسته كار مي كند كه انتخابات را تحت تاثير قرار دهد اصولا ايران هيج انگيزه اي براي دخالت در عراق ندارد .

سخنگوي وزارت خارجه افزود : گفتگوي ما با مسئولين عراقي از تمام اقشار و طيف است (اهل سنت، اهل تشيع و اكراد) لذا اين اظهارات بي اساس است و از سوي مراكز و محافلي دامن زده مي شود كه از برگزاري انتخابات و استقرار دموكراسي در عراق نگران هستند . آن چيزي كه بين ما و عراقيها مي گذرد بحث گفتگو و تبادل نظر با تمام اقشار عراقي است .

آصفي گفت : بحث مدارك مدتهاي زيادي است كه از سوي چند نفر كه سابقه بد ي هم دارند مطرح مي شود به نظر مي رسد اينها در حال سناريو سازي هستند و به نتيجه هم نمي رسند هر چه زمان را مي خرند تمي توانند مدركي ارائه دهند ما از عراقيها خواسته ايم كه اگر مدركي دارند ارائه دهند كه تا كنون هيچ مدركي نداده اند .

سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان در پاسخ به سئوالي درباره ادعاى معاون ايلى حبيقه از سركردگان فالانژيست هاى لبنانى در مورد در اختيار داشتن نوار بازجويى از چهار ديپلمات ربوده شده ايرانى در لبنان در روز اول دستگيري اين ديپلماتها و اقدامات ايران در اين خصوص گفت : موضوع ديپلمات هاى ايرانى از موضوعات جدى و مهم در دستگاه سياست خارجى است و از زمان دستگيرى اين چهار ديپلمات ، تلاشهاى گسترده اى در قالب همكارى با دولت لبنان، گفتگو با سوريه و تلاشهايي كه از طريق سازمان ملل و ساير مراكز و مراجع بين المللى صورت گرفته است و تلاش هم چنان براى روشن شدن وضعيت

اين عزيزان ادامه خواهد داشت .



آصفي تصريح كرد : ايلى حبيقه خود از متهمان اين پرونده است ولي اظهارات معاون وي بايد بررسى شود تا ببينيم اين سخنان تا چه اندازه صحت دارد و درست است .



سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالي درباره شروع دور جديد مذاكرات ايران با اروپا و آمدن هياتي از اروپات به ايران براي آب سبك گفت : بعد از تعطيلات سال نو مسيحى و در روزهاى آينده و پس از دو سال و نيم وقفه گفتگوهاى گسترده ايران با اتحاديه اروپا( پس از دور پنجم) تحت عنوان "تجارت و همكارى" و در كميته هاي اقتصادي ، كميته سياسي و امنيتي و كميته هسته اي ، از روزهاي 12 و 13 ژانويه ازسر گرفته خواهد شد .

وي افزود : گروهي كه براي راكتور آب سبك به ايران مي آيند بعد از گفتگوهاي پاريس و پس از ابراز علاقه و تمايل اروپا كه چنين راكتوري را در اختيار ايران قرار دهند اين سفر انجام مي گيرد كه ما نيز اعلام كرديم كه با ديد مثبت بررسي مي كنيم لذا اين گروه به ايران خواهند آمد و در روزهاي آينده مذاكره و گفتگويي بين طرفين برگزار خواهد شد.

آصفى درباره اظهارات مقامات اسراييلى درباره پرونده هسته اى ايران گفت : اسراييلي ها از هر ابتكار ديپلماتيك عصبانى مي شوند . اسراييلها تلاش مي كنند تا بحث استفاده ايران از فناوري صلح آميز هسته اي را وارونه جلوه دهند و افكار عمومي دنيا را تحت تاثير قرار دهند . اينكه موفق نشدند طبيعي است كه از اين تلاش نا فرجام خود عصباني هستند و راههاي ديگر را پيش رو گرفتند.

وى با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران از ابتدا طرح خاورميانه عاري از سلاحهاي هسته اي را مطرح كرده است تاكيد كرد : رژيمى كه منبع خطر در منطقه است و بيشترين كلاهك هسته اىرا دارد در جايگاه اظهار نظر در مورد فعاليتهاى صلح آميز هسته اى ايران نيست . اسراييل مخاطبى در منطقه ندارد و محكوم به شكست است .

سخنگوي وزارت امور خارجه ادعاي يك روزنامه ارمنستاني در باره اينكه ايران جزئي از ارمنستان بزرگ است را بامزه و بي ارزش خواند .

وي در خصوص عضويت در گروه كارشناسي چرخه سوخت و امتيازات اين عضويت براي ايران گفت : براي بررسي در خصوص بازنگري در باره چرخه سوخت از ايران دعوت شد و ايران شركت كرد و در جلسه بعدي هم شركت خواهد كرد بهر حال اين گروه مشورتي تلاش مي كند در اين زمنيه گامهايي را بردارد ولي نفس حضور ايران حائز اهميت بود و ايران در كميته مشورتي حضور داشته و ديدگاهها و نقطه نظرات خود را به ساير اعضا اعلام كند وآنها را از مواضع كشورمان با خبر نمايد .

آصفي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص گله منديهاي فراوان ايرانيان مقيم خارج از سفارتخانه هاي كشورمان در برخي كشورها در باره بر خوردو هم چنين شكايت پدر دانش آموز معجبه ايراني اخراج شده از مدارس فرانسه گفت : موضوع رسيدگي به اتباع ايراني در خارج از او لويتهاي نظام، مقام معظم رهبري، رييس جمهور ووزارت خارجه است كه بر آن تاكيد دارند در همين راستا قوانين بسيار زيادي در خصوص مساعدت به ايرانيان خارج از كشور صورت گرفته است ما وظيفه خود مي دانيم و منتي براي اين كار نداريم .

وي افزود : جذب ايرانيان خارج از كشور و آمد شدهاي اين عزيزان به سفارت خانه ها نشان مي دهد كه ايران بطور نسبي موفق بوده است و عموما راضي هستند .

سخنگوي وزارت خارجه در خصوص دانش آموز ايراني اخراج شده از مدارس فرانسه گفت : سفارت در خصوص دانش آموز ايراني نهايت تلاش خود را كرد و زمينه ادامه تحصيل وي در مدرسه ايراني در فرانسه فراهم كرد . اينكه يك نفر از مدرسه به خاطر حجاب محروم شود غير قابل قبول است و ما مواضع خود را اعلام كرديم اينكه سفارت كمك نكرده است درست نيست بلكه بيشترين كمكها را انجام داده است .

آصفي در خصوص هماهنگي ايران و آمريكا در خصوص برگزاري انتخابات عراق با توجه به اختلافات گسترده بين دو كشور در زمينه هاي مختلف گفت :اين فقط ايران و آمريكا نيستند كه اعتقاد دارند كه انتخابات در موعد مقرر بر گزار شود بسياري از كشورهاي اروپايي و سازمان ملل به كرات بر اين امر تاكيد كردند و اكثريت قاطبه مردم عراق نيز بر بر گزاري انتخابات در موعد مقرر تاكيد دارند و نمي دانم اين سئوال از كجا ناشي شده است .

وي افزود : يك كشور اروپايي را نشان دهيد كه اعلام كرده است كه انتخابات عراق بايد بر گزار نشود. بعضي تلاش مي كنند كه نشان دهند كه اتفاقاتي پشت پرده مي افتد سازمان ملل اعلام كرده كه در زمان مقرر انتخابات بر گزار شود و ايران نيز مي گويد برگزار شود .

سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سئوالي درباره اينكه چراغ سبزهاي اروپا در مذاكرات با ايران در خصوص عضويت ايران در چرخه سوخت و عضويت در WTO راهكاري براي كوتاه آمدن ايران در مذاكرات است و روحاني نيز اعلام كرده كه از مذاكرات با اروپا راضي نيست گفت : اينكه ما به طور كامل از اروپا راضي نيستيم چيز جديدي نيست و ديگرمقامات و خود من نيز چند بار گفتم كه در اين مذاكرات به سقف خواسته هاي خود نرسيده ايم ولي بهر حال مذاكرات ادامه دارد تا به نتيجه اي برسد . مذاكرات به دليل تعطيلات سال نو تعطيل بود كه شروع مي شود بايد صبر كنيم نتيجه راببينم ما مذاكره را براي مذاكره نمي خواهيم بلكه براي نتيجه مي خواهيم ودر اين راه از حقوق خود كوتاه نمي آييم وحقوق خود را به مصالحه نمي گذاريم .

آصفي در خصوص بهترين زمينه براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ايران گفت : ما را وارد اين بحثها نكنيد هر چه انتخابات گسترده و مشاركت بيشتر باشد روشن است مشروعيت نظام بالا مي رود و در وزارت خارجه ما مهمترين عامل را در توفيق دستگاه سياست خارجي حضور گسترده مردم مي دانيم يك مشاركت گسترده تامين كننده و تضمين كننده منافع ماست .

وي در خصوص ارزيابي ايران از مذاكرات با اروپا با توجه به گذشت چند ماه از اين مذاكرات گفت : بگذاريد پس از 4 ماه ارزيابي كنيم؛ مذاكرات مختلفي صورت گرفته مذاكرات تجارت و همكاري پس از د و سال و نيم وقفه بر گزار مي شود ، ما به گروه مشورتي چرخه سوخت دعوت شديم ، گروهي براي راكتور آب سبك به ايران مي آيند در گفتگوهاي كميته سياسي و امنيتي اولويتها اعلام شده است و اين گفتگوها هم چنان در جريان است ما در مسير اعتماد سازي قرار گرفتيم بايد بدون خوشبيني افراطي و بدون بد بيني افراطي پس از مدت زماني در خصوص آن اظهار نظر كنيم .

وي درباره اينكه از خارج از كشور كانديداي مطلوب به مردم معرفي مي شود گفت : مردم در داخل كشور اجازه نمي دهند كه يك خارجي بگويد كه اين كانديدا مطلوب ماست عصر قاجاري تمام شده است مردم ايران آزادانه خود تعيين مي كنند.