50 میلیارد ریال اعتبار جدید برای تشدید انسداد مسیر قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به مرزی بودن این استان و اینکه موادمخدر از افغانستان و از طریق پاکستان ترانزیت و وارد کشور ما می شود، جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به مرزهای این منطقه دارد.

وی اضافه کرد: ایران اسلامی مصمم به مقابله جدی با قاچاق موادمخدر است و به همین سبب تصمیمات بسیار خوبی در ستاد مبارزه با موادمخدر کشور اتخاذ و پیرو آن نشست شورای هماهنگی در زاهدان برگزار شد.

وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدراظهار داشت: فعال سازی بازارچه های مرزی برای معیشت مرزنشینان و کمک به اقتصاد خانوارهای آنان، تقویت ایستگاههای بازرسی و گلوگاههای مربوطه، تجهیز گمرکات در میل 72 و ایجاد امکانات مناسب برای بازرسی مانند دستگاههای ایکس ری، سگ موادیاب و سایر تجهیزات مورد نیاز از جمله تصمیمات و مصوبات این نشست بود.

وی بیان کرد: با توجه به حضور رییس پلیس مبارزه با موادمخدر کل کشور در این نشست، تقویت پلیس مبارزه با مواد مخدر در سراسر استان و بازنگری در آن، از جمله تصمیمات اتخاذ شده بود.

نجار گفت: تصمیم گیری در خصوص کنترل راه آهن زاهدان توسط پلیس پیشگیری، راه اندازی اردوگاه در سطح استان برای جمع آوری معتادان ولگرد و بدون مکان بر اساس ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر که اخیرا ابلاغ شده، از دیگر نتایج شورای هماهنگی استان سیستان و بلوچستان بود.

مصطفی محمدنجار ضمن اشاره به مصوبات این جلسه، گفت: علاوه بر بودجه کلانی که برای انسداد مرزها اختصاص داده شده است مصوب شد که مبلغ پنجاه میلیارد ریال دیگر نیز برای بستن معابری که از آن قاچاق موادمخدر انجام می‌شود در نظر گرفته شود.

وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدرافزود: در همین زمینه ستاد مبارزه با موادمخدر پنج میلیارد ریال اعتبار برای راه اندازی اردوگاه معتادان در این استان اختصاص داد و قرار است استانداری سیستان و بلوچستان نیز از محل بودجه های مورد نظر کمکهای لازم را انجام دهد.

وی اظهار داشت: تقویت کمیته اطلاعات در سطح استان برای رفع موانع موجود از جمله تصمیمات این نشست بود و قرار است جلسه دیگری در همین زمینه تشکیل شود.

نجار گفت: امیدواریم با تصمیم گیریهای جدید جهشی قابل توجه در رشد مبارزه با موادمخدر انجام و از به خطر افتادن جوانان ایران اسلامی جلوگیری شود.