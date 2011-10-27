200 پیوند کبد سالانه در شیراز انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سیم فروش گفت: ارائه کار تیمی با این وسعت قابل توجه است زیرا پیوند عضو یک فعالیت تیمی است و نیاز به هماهنگی دارد که این هماهنگی بین تیم اعضای پیوند شیراز به خوبی را ایجاد شده است.

وی افزود: راه اندازی مرکز بزرگ پیوند عضو در شیراز باید به عنوان الگو در تمام کشور مطرح شود.

دبیر اجرایی کنگره لاپاراسکوپی و رئیس بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز نیز گفت: در زمینه جراحیهای لاپاراسکوپی و کم تهاجمی پیشرفت خوبی در کشور و شیراز داریم به ویژه در گروه زنان که شیراز فعالیتهای خوبی در این زمینه داشته است.

حمیدرضا فروتن افزود: در حال حاضر دنیا در جراحیهای روباتیک که به وسیله روبات انجام می شود در حال فعالیت است که در کشور از آن استفاده نمی کنیم و امیدواریم تا در آینده این تکنولوژی نیز در کشور در خدمت سلامت جامعه قرار گیرد.