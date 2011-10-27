بازگشت 6 حاجی ایرانی به ایران برای درمان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، سید علی ریاض به خبرنگاران گفت: سه نفر از این زائران به دلیل شکستگی در حادثه رانندگی جده مدینه، یک نفر به علت تصادف، یک بیمار قلبی و یک بیمار کلیوی در میان بازگشتگان به کشور قرار دارند.



وی با اشاره به اینکه آمار فوتی در چند روز اخیر افزایش نداشته است، اظهارداشت: تاکنون دو نفر در مدینه و سه نفر در مکه فوت کرده اند.



ریاض با اشاره به اقدامات انجام شده برای انجام مناسک حج بیماران بستری در عربستان، تصریح کرد: تاکنون7 بیمار برای به جا آوردن مناسک حج به مکه معظمه اعزام شدند.



وی از استقرار یک "آمبولانس کد" با تجهیزات کامل و امکانات ICU و دستگاههای احیا در مسجد شجره خبر داد و یادآور شد که پزشکان و پرستاران خانم و آقا تا زمانی که یک ایرانی در مسجد شجره برای احرام حضور داشته باشد آماده خدمتگذاری هستند.



رئیس مرکز پزشکی حج هلال احمر با بیان اینکه تاکنون هیئتی از بعثه الجزایر و کارکنان وزارت بهداری در مدینه از بیمارستان ایرانی در این شهر بازدید کرده اند، اظهار داشت: در بازدیدهایی که این گروهها از بخشهای مختلف داشتند، از نظم و سازماندهی نیروهای متخصص ایرانی در دو ساختمان متعجب و خواستار انتقال تجربیات در این مجموعه شدند.



ریاض از در اختیار قرار دادن موبایل برای زائرانی که در بیمارستانهای عربستان بستری می شوند، خبر داد تا بیمار هر روز بتواند با کادر پزشکان ایرانی در تماس بوده و مشکلات خود را به صورت لحظه ای به پزشکان سعودی منتقل کند. علاوه بر این که این تلفنها کانال ارتباطی میان خانوده های زائران در ایران و آنها است تا از نظر عاطفی و روانی نیز بیمار و خانوده اش دچار مشکل نشوند.



وی با بیان اینکه اولین گروه از پزشکان و کادر مستقر در مدینه منوره روز سه شنبه عازم مکه شده اند، تصریح کرد: اقدامات مفیدی برای ایام تشریق پیش بینی شده است.



ریاض با اشاره به اینکه مرکز پزشکی ایرانی در منا دو بالون برای راهنمایی زائران به آُسمان خواهد فرستاد تا از تمامی نقاط قابل رویت باشد افزود: در حال ایجاد آمادگی برای مقابله با گرما زدگی در منا و عرفات هستیم و تمهیداتی برای آماده کردن اتاق سرد برای مداوای فوری گرمازدگان اندیشیده و فراهم شده است.



وی درباره سرماخورگی در میان زائران ایرانی که بیماری رایجی در موسمک حج است نیز گفت: پس از اطلاع رسانی که از طریق نشریه زائر در این باره انجام شده است، میزان مراجعه کننده برای سرماخوردگی کاهش داشته است.



رئیس مرکز پزشکی حج هلال احمر با یادآوری اینکه هر کاروان یک پزشک مستقر دارد خواستار آن شد که علاوه بر اینکه مشخصات پزشک و نشانی اتاق او در معرض دید همه زائران قرار داشته باشد شماره تلفن همراه پزشک کاروان نیز در اختیار همه زائران قرار بگیرد.



ریاض با اشاره به اینکه 150 نفر کادر پزشکی مرکب از 23 پزشک متخصص خانم و آقا و 32 پرستار، زائران ایرانی را در مرکز پزشکی حج هلال احمر همراهی می کنند، درباره اقدامات رفاهی که برای آنان در نظر گرفته شده است، اظهارداشت: برای پزشکان و کادر هلال احمر در حج امسال تلفن های مستقیم vop برای برقرای تماس با خانوادهایشان آماده شده است که همه نیروها می توانند از آن دز طی روز استفاده کنند.