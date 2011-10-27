لزوم استفاده از ظرفتیهای موسسات خیریه البرز در راستای توانمندسازی زنان

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آجرلو بعد از ظهر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران افزود: توانمندسازی زنان اهمیت فراوانی دارد و تحقق این امر موجب کاهش مشکلات می شود.

وی ادامه داد: لازم است دستگاه های ذیربط در راستای توانمندسازی زنان استان البرز تلاش کنند ضمن اینکه استفاده از ظرفیتهای موسسات خیریه نیز در این زمینه نقش بسیار مهمی می تواند ایفا کند.

نماینده مرج در خاته ملت اضافه کرد: در این خصوص، جلسه ای با موسسات خیریه برگزار شده و در صورت امکان، تسهیلاتی به نام این موسسات گرفته و سایر امور مورد نیاز پیگیری می شود.

آجرلو یادآور شد: این تسهیلات با درنظر گرفتن الزامات مربوطه باید به گونه ای در اختیار زنان قرار گیرد که موجبات توانمندسازی آنها را فراهم کند.

نظرات اصحاب رسانه در راستای اجرای طرحهای توانمندسازی زنان استفاده می شود

این مسئول گفت: از نظرات اصحاب رسانه در راستای اجرای طرحهای توانمندسازی زنان در استان استفاده می شود و از رسانه ها می خواهیم که نظرات و راهکارهای خود در این زمینه را اعلام کنند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا افزود: لازم است به سراغ راه اندازی صنایعی برویم که بیشترین اشتغال را به همراه دارد و بتواند به کاهش مشکل بیکاری کمک کند.

آجرلو گفت: البته لازم است این صنایع شغلهای پایدار ایجاد کنند تا به کمک این امر بتوانیم مشکلات حوزه کار و اشتغال را بیش از قبل کاهش دهیم.

این مسئول بیان کرد: در عین حال لازم است سرمایه گذاری در استان البرز را تسهیل کنیم تا سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری شوند ضمن اینکه تسهیل یادشده باید با همکاری دستگاه های ذیربط دنبال شود.

بسیاری از مشکلات در نتیجه ایجاد مشاغل پایدار و مطلوب حل می شود

نماینده مردم کرج در خانه ملت یادآور شد: بسیاری از مشکلات در نتیجه ایجاد مشاغل پایدار و مطلوب حل می شود ضمن اینکه مشکلات حوزه کار و اشتغال، ریشه بسیاری از مشکلات دیگر است.

آجرلو افزود: لازم است سرمایه گذاران را در زمینه اجرای طرحهای اشتغالزایی مشارکت دهیم و از ظرفیتهای آنها بهره مند شویم.

این مسئول اضافه کرد: همچنین لازم است سرمایه گذاران را در رفع مشکلات زیرساختی استان البرز مشارکت دهیم و تحقق این امر اهمیت فراوانی دارد.