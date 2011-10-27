56 اثر به جشنواره تئاتر لرستان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان در این رابطه اظهار داشت: بیست و سومین دوره جشنواره تئاتر استان لرستان 16 آبان ماه سالجاری کار خود را آغاز می کند.

وی ادامه داد: این جشنواره با هدف شناسایی استعدادهای خلاق هنرمندان و همچنین تلاش برای توسعه و ماندگاری هنر تئاتر با بهره گیری از سیاست‌ها، رهنمودها و دستورالعمل‌ها دراین حوزه برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به بازبینی آثار ارسالی به این جشنواره، گفت: توجه به میراث گرانقدر دینی، ملی و تأکید بر ویژگی‌های فرهنگی، اقلیمی، بومی و مخاطب‌گرایی، توجه به مضامین و ارزش اجتماعی، اخلاقی و هنجار شناسی، توجه ویژه به گزینش آثار فاخر و برجسته از نظر محتوایی، کیفی و هنری و انعکاس ارزش های متعالی انقلاب و دفاع مقدس از معیارهای انتخاب نمایش های برتر است.

حجت الاسلام اسماعیلیان افزود: از مجموع 56 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره 20 اثر نمایشی برای بازبینی انتخاب شده که از این میان 8 اثر نمایشی برای شرکت در بیست و سومین جشنواره تئاتر استان لرستان انتخاب شده است.