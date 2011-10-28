سه مجروح حادثه آتش سوزی چابهار در حال درمان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی دهمرده ای ظهر پنجشنبه با اشاره به حضور سه جراح عمومی بر بالین سه دانش آموز مصدوم حادثه خوابگاه دانش ‌آموزی دبیرستان وابسته به دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در ساعات اولیه پس از حادثه در بیمارستان امام علی (ع) چابهار اظهار داشت: اقدامات درمانی مرسوم برای افرادی که دچار سوختگی شدید شده اند در ساعات اولیه پس از سوختگی دریافت مایع اکسیژن و مسکن است که تمامی این اقدامات برای دانش آموزان مصدوم انجام شد و سپس آنها برای درمان تکمیلی به بیمارستان خاتم الانبیاء (ع) زاهدان منتقل شدند.

وی گفت: انتقال این سه دانش آموز مصدوم فقط از طریق هواپیمای مجهز به ونتیلاتور امکان پذیر بود و جابجایی بوسیله هواپیمای معمولی به علت تغییر فشار هوا و اکسیژن و احتمال بروز خطر جانی برای این دانش آموزان به هیچ وجه ممکن نبود.

وی افزود: این سه دانش آموز مجروح در کمترین زمان و با استفاده از مجهزترین آمبولانس های دانشگاه به بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان به عنوان مرکز درمان سوختگی استان منتقل شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: بخش سوختگی بیمارستان خاتم الانبیاء (ع) زاهدان به عنوان یکی از بخش های سوختگی مجهز کشور، در حال خدمات دهی به این بیماران است.

وی با اشاره به اینکه تنها وضعیت عمومی یکی از مصدومین به نام جمال رئیسی مطلوب است گفت: علاوه بر جراحان عمومی دو فوق تخصص جراحی پلاستیک نیز در این بیمارستان حضور دارند که پس از انجام درمان های لازم عمل های جراحی مورد نیاز را انجام خواهند داد.

وی افزود: هم اکنون بخش سوختگی این بیمارستان دارای 12 تخت بستری بزرگسالان، سه تخت اطفال و دو تخت آی سی یو سوختگی است.

دهمرده ای اظهار داشت: یک بخش مجهز سوختگی دیگر نیز به زودی در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان به بهره برداری خواهد رسید.

حادثه آتش سوزی در خوابگاه دانش ‌آموزی دبیرستان وابسته به دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار منجر به فوت دو دانش آموز و سوختگی سه دانش آموز دیگر شد.

علت فوت دو دانش آموز دود ناشی از آتش سوزی گزارش شده است.