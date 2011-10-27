اخبار کوتاه از اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد از برگزاری 38 دوره کلاس آموزش احکام و اخلاق ویژه بانوان در شش ماهه دوم سال جاری در این شهرستان خبر داد.

یعقوب فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور رشد آگاهی و بینش بانوان شهرستان بروجرد با مسائل فقهی و احکام خاص بانوان 38دوره کلاس آموزش احکام و اخلاق در شش ماهه دوم در شهرستان بروجرد برگزار می شود

وی تداوم این گونه برنامه ها را موجب رشد و تعالی دینی و فرهنگی جامعه دانست.

حضور استادان بومی گفتمان های دینی بروجرد در کارگاه آموزشی

کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد همچنین از حضوراساتید بومی گفتمان های دینی مدارس بروجرد در کارگاه آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان خبر داد.

فتحی ادامه داد: دومین دوره کارگاه تخصصی اساتید بومی گفتمان های دینی مدارس و مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با حضور 7 نفر از استادان بومی گفتمان های شهرستان بروجرد برگزار شد.

وی برگزاری اینگونه کارگاههای تخصصی را به منظور پیشبرد اهداف دینی مفید دانست و افزود: در کنار آموزش باید بحث آسیب شناسی گفتمان ها نیز مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد یادآور شد: این شهرستان در حوزه گفتمان های دینی مساجد و مدارس استان مقام اول را به خود اختصاص داده است.

کارگاه آموزشی استادان بومی گفتمان های دینی در لرستان برگزار شد

بنابر این گزارش همچنین کارگاه آموزشی استادان بومی گفتمان های دینی استان لرستان در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد.

در این کارگاه علی مزروعی، مدرس کارگاه پیرامون مسأله شناسی، روش شناسی، مخاطب شناسی، تکنیک های ارتباط موثر و ضرورت رصد فرهنگی و نیاز سنجی در برگزاری گفتمان های دینی مطالبی را عنوان کرد.

وی روش ها و تکنیک های کلاسداری را مورد بررسی قرار داد و افزود: در گفتمان های دینی پیام در ارتباط دو سویه و فعال به مخاطبان منتقل می شود.

در پایان این کارگاه که 60 نفر از استادان بومی گفتمان های دینی لرستان حضور داشتند به 10 نفر از استادان برگزیده هدایایی اهداء شد.