فرصتهای شغلی در البرز بدون داشتن بیمه اجباری به رسمیت شناخته نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آجرلو بعد از ظهر پنجشنبه در نشستی مطبوعاتی افزود: صرف اشتغالزایی کافی نیست و این اشتغالزایی باید با بیمه اجباری نیز همراه باشد تا بتوانیم آن را به رسمیت بشناسیم.

وی ادامه داد: استان البرز امسال باید حدود 80 هزار شغل ایجاد کند و این امر باید حتما با تحت پوشش داشتن بیمه اجباری همراه باشد تا آثار مطلوب مد نظر را ایجاد کند.

این مسئول عنوان کرد: لازم است همه دستگاه های ذیربط استان البرز به اهمیت بیمه اجباری برای افرادی که شغل برایشان ایجاد شده، توجه داشته باشند و در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های خود این امر را لحاظ کنند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی افزود: تحقق سهمیه اشتغال استان البرز بدون تحت پوشش قرار دادن بیمه اجباری در خصوص افرادی که برایشان شغل ایجاد شده، تاثیرات کافی به همراه ندارد.

مشارکت دادن بخش خصوصی منجر به اشتغال پایدار می شود

آجرلو در مورد بخش خصوصی نیز بیان کرد: مشارکت دادن بخش خصوصی منجر به اشتغال پایدار می شود که این امر، ضرورت استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در کمک به اشتغالزایی را بیش از پیش آشکار می کند.

نماینده مردم کرج در خانه ملت یادآور شد: بسیاری از مشکلات در نتیجه ایجاد مشاغل پایدار و مطلوب حل می شود که توجه به این امر اهمیت فراوانی دارد.

آجرلوعنوان کرد: لازم است سرمایه گذاری در استان البرز را تسهیل کنیم تا سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری شوند و در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

پنج دانشکده پردیس علوم پزشکی راه اندازی می شود

نماینده کرج در خانه ملت در خصوص دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز یادآور شد: این دانشگاه دانشجو می گیرد ضمن اینکه پنج دانشکده پردیس علوم پزشکی نیز در استان راه اندازی می شود.

وی اضافه کرد: این امر جزئی از مجموعه برنامه های بهداشت و درمان در استان است که با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله دانشگاه علوم پزشکی البرز دنبال می شود.

آجرلو افزود: راه اندازی بیمارستانهای جدید از دیگر بخشهای مجموعه برنامه های بهداشت و درمان در استان البرز است که این امر نیز دنبال می شود.