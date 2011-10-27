گلستان آمادگی تشکیل دبیرخانه دائمی همایش بین المللی آتش سوزی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر پنجشنبه در اختتامیه نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی افزود: این دبیرخانه آمادگی پیگیری خروجی های این همایش را دارد.

وی با اشاره به طرح جامع مدیریت اطفای حریق گفت: این طرح از کارهای مهم علمی و سنگین است که توسط کارشناسان مجرب در سازمانهای منابع طبیعی، محیط زیست و مدیریت بحران انجام شد.



قناعت تصریح کرد: این طرح یک بسته کاری آماده است که امسال مبلغی برای آن اعتبار تعیین شد اما کم بود.



وی ادامه داد: در خواست ما از کمیسیون زیر بنایی و کمیسیون جهاد کشاورزی مجلس اینست که این طرح را مصوب کنند و ردیف بودجه اعتباری خاصی نیز برای آن در نظر بگیرند.



وی اذعان شد: سازمان جنگلها و سازمان محیط زیست با حریق و مختصات جدید حریق در جنگلها و مراتع آشنا هستند اما می طلبد که همه دستگاهها و علی الخصوص سه دستگاه محیط زیستٰ، سازمان جنگلها و سازمان مدیریت بحران با تدابیر جدید اقدامات اساسی را در راستای این طرح انجام دهند.



استاندار گلستان افزود: با مدیریت هماهنگ و با تاکید بر اصل واکنش سریع باید در تصویب طرح اقدام شود و کمیسیون جهاد کشاورزی مجلس و کمیسیون زیربنایی این طرح را مصوب کنند.



قناعت افزود: این طرح نفشه راه ، یک برنامه مدون و یک کار علمی است که موجب غنای علمی نیز می شود.