مردم روسیه دل خوشی از فرهنگ غرب ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا شریعتمدار بعد از ظهر پنجشنبه در نشست تشریح دستاوردهای سفر گروه اعزامی حوزه علمیه به روسیه گفت: تربیت جوانان و نوجوانان مشکل مسیحیان و مسلمان در روسیه است و دل خوشی از فرهنگ غربی ندارند.



وی بیان داشت: انقلاب اسلامی زمانی رخ داد که ایران غربزده ترین کشور بود اما امروز ایران اصلی‌ترین دشمن غرب است و این موضوع برای مردم روسیه بسیار مهم است.



ابلاغ دین بهترین راه ارتباط با ملتهاست



شریعتمدار اظهار داشت: اگر ما وظیفه خود را ابلاغ دین می‌دانیم باید مردم کشور روسیه را به دین راهنمایی کنیم و بهترین راه ارتباط حوزه با ملت‌ها و ادیان دیگر ابلاغ دین است.



معاون امور اجرایی دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: برای موفقیت در ابلاغ دین باید با صداقت و محبت و دلسوزی و درک طرف مقابل این کار را انجام داد و در این صورت در سیاست خارجی هم موفق خواهیم بود.



وی تاکید کرد: ایران مهد عرفان و فلسفه و عقل‌گرایی است و مردم روسیه نیز مردمی متفکر و متعقل هستند و از اسلام خشن و دور از عقل وهابی گریزان‌اند.



عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) بیان داشت: نبود تعصب در مردم روسیه زمینه را برای تبلیغ اسلام فراهم می کند زیرا خوبیها را به آسانی می پذیرند.



وی افزود: با بازدیدی که از دانشگاههای آنان داشتیم متوجه شدیم که با کمبود متون درسی اسلامی مواجه اند و از ما درخواست دارند تا برای آنان این متون را تهیه کنیم.



لزوم تدوین دایره المعارف



شریعتمدار اضافه کرد: نوشتن دایره المعارف یکی از راههایی است که می‌توان مردم روسیه را با اسلام و ایران بیشتر آشنا کند.



وی تاکید کرد: مردم روسیه اعم از مسلمان و مسیحی در مواجهه با تهاجم فرهنگ غربی درد مشترک دارند و با ما هم عقیده هستند و می‌توانیم در این زمینه با هم همکاری داشته باشیم.