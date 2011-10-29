همایش "یافته های نوین در علوم کامپیوتر" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس پژوهش آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد بروجرد در این رابطه اظهار داشت: این آموزشکده همایش منطقه ای کامپیوتر با عنوان "یافته های نوین در علوم کامپیوتر" را در تاریخ سوم اسفندماه 1390 برگزار خواهد کرد.

احسان رخشان آشنایی با مباحث روز علم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، رشد و توسعه فرهنگ دولت الکترونیک، تعامل بیشتر بین نیروهای متعهد و متخصص دانشگاه و بخش صنعت و فراهم کردن زمینه هایی برای عملیاتی کردن طرح های پژوهشی و مقالات علمی را از جمله اهداف برگزاری این همایش برشمرد.

وی ادامه داد: در این همایش موضوعاتی در زمینه مهندسی نرم افزار، فناوری اطلاعات، معماری کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری و هوش مصنوعی ارائه خواهد شد.

رخشان افزود: محققان و پژوهشگران سراسر کشور و به خصوص استادان و دانشجویان منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی فرصت دارند مقالات خود را تا 20 دی ماه امسال به دبیرخانه همایش ارسال کنند که منتخب مقالات دریافتی پس از بررسی در کمیته های تخصصی در کتابچه همایش چاپ خواهند شد.

کارشناس پژوهش آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد بروجرد همچنین از مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، آموزشکده های فنی و حرفه ای سما واحد اهواز، همدان و ملایر در برگزاری این همایش خبر داد.