20 درصد ایرانیها در پاییز و زمستان آنفلوانزای فصلی می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی گویا افزود: بعضی از مردم دربرابر ویروس این بیماری حساس تر هستند و ممکن است به نوع شدید این بیماری مبتلا شوند و به همین دلیل توصیه می شود که این گروهها درابتدای فصول سرد سال اقدام به تزریق واکسن آنفلونزا کنند که باید این واکسن هرسال تکرار شود.

وی ادامه داد: افراد دارای سنین بالای 65 سال، کودکان، مبتلایان به بیماریهای قبلی وریوی افراد مبتلا به سرطان که شیمی درمان می شوند افراد مبتلا به دیابت، نارسایی کلیه و زنان باردار بایستی این واکسن را ترزیق کنند درغیر این صورت احتمال ابتلا به انواع مختلف این بیماری درآنها وجود دارد.

گویا، رعایت نکات بهداشت فردی را در پیشگیری از این بیماری موثر دانست و تصریح کرد: فردی که مبتلا به آنفلونزای فصلی می شود باید آداب تنفس را رعایت کند به این معنا که درموقع سرفه وعطسه از دستمال استفاده کند و همچنین شستشوی دستها به صورت مرتب از مهمترین راههای پیشگیری از این بیماری محسوب می شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: فرد مبتلا به این بیماری باید از خود درمانی پرهیز وبه پزشک مراجعه نماید. و بخشی از افراد که به نوع حاد این بیماری مبتلا می شوند نیز به تشخیص پزشک تحت درمان های خاص قرارمی گیرند.

گویا، رعایت نکات بهداشتی به ویژه از سوی والدین دانش آموزان مبتلا و جلوگیری از حضور فرد مبتلا به این بیماری در جمع را از موارد موثر درجهت پیشگیری از شیوع این بیماری عنوان کرد و گفت: با این اقدامات، همه گیری آنفلونزای کاهش می یابد و خوشبختانه در حال حاضر با انجام اقدامات پیشگیرانه میزان مرگ و میر در این بیماران کمتر از 1 مورد به یک هزار نفر است.