ولیعهد جدید در یک نگاه/ تشدید نگرانی عربستانی ها درباره آینده

نایف بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود متولد سال 1933 میلادی برابر با 1352 هجری قمری و بیست و سومین فرزند عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل آل سعود از "حصه بن احمد السدیری" همسر محبوب ملک عبدالعزیز است.

پس از اینکه سلطان بن عبدالعزیز آل سعود سرانجام پس از مدت طولانی دست و پنجه نرم کردن با سرطان، هفته گذشته در آمریکا درگذشت وی به عنوان هفتمین ولیعهد جانشینش شد.سمتهایی که وی قبلا داشته است عبارتند از معاون امیر منطقه ریاض، امیر منطقه ریاض، معاون وزیر کشور، وزیر دولت در امور کشور، وزیر کشور و معاون دوم نخست وزیر.

وی همچنین رئیس کمیته های عالی اقدامات انسان دوستانه عربستان،رئیس افتخاری شورای وزیران کشور کشورهای عربی، رئیس افتخاری جمعیت علوم و ارتباطات دانشگاه ملک سعود ریاض، رئیس افتخاری جمعیت ملی بازنشستگان، رئیس افتخاری اتحادیه رسانه های عربستان، رئیس کمیته عالی حج عربستان، رئیس کمیته تحقیق سیل جده، رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر، رئیس شورای عالی رسانه، رئیس کمیته عالی امنیت صنایع، رئیس هیئت علمی دانشگاه امنیتی نایف، رئیس شورای عالی دفاع مدنی، رئیس شورای منابع انسانی، رئیس صندوق توسعه انسانی، رئیس شورای عالی جایزه نایف بن عبدالعزیز درباره مطالعات اسلامی معاصر، رئیس هیئت گردشگری،عضو شورای عالی امور اسلامی وعضو هیئت عالی بیعت عربستان است.

موسسه هایی که وی بنیان نهاده است عبارتند از: موسسه نایف بن عبدالعزیز در دانشگاه محمد بن سعود در ریاض، بخش مطالعات اسلامی و زبان عربی در دانشگاه مسکو در روسیه. وی همچنین موسس رشته های مطالعات سیره نبوی،مطالعات وحدت ملی، مطالعات امنیت فکری و مطالعات بهداشتی در دانشگاه ملک سعود ریاض، مطالعات امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه اسلامی مدینه منوره، رشته توسعه امور جوانان در دانشگاه محمد بن فهد منطقه شرقی و مرکز علوم و فرهنگ در دانشگاه ملک فهد در منطقه شرقی است.

وی علاوه بر داشتن نشان ملک عبدالعزیز به عنوان بالاترین نشان کشور عربستان چهار دکترای افتخاری و چندین نشان دیگر در کارنامه دارد.



همسران وی نوره الفراج السبیعی(طلاق داده شده) جوهره بنت عبدالعزیز بن مساعد آل سعود و مها بنت محمد بن احمد السدیری دختر دایی وی هستند.دختران وی جواهر، نوره، نوف، مشاعل، هیفاء و ساره و پسرانش سعود، محمد، نواف و فهد هستند.

نایف بن عبدالعزیز یکی از شاهزادگان سعودی است که تمایلی برای ظهور اصلاحات در عربستان ندارد و اصلاح طلبان عربستانی از به قدرت رسیدن وی ابراز نگرانی کرده بودند.

وی در اظهار نظری در مارس 2009 که در روزنامه الجزیره درج شد گفته بود: عربستان نیازی به نمایندگی زنان در مجلس مشورتی ندارد و عربستان نیازی به انتخابات ندارد، زیرا انتصاب به مراتب بهتر است.

نایف بن عبدالعزیز از طرفداران روحانیون دینی و پلیس مشهور به هیئت امر به معروف و نهی از منکر است که زندگی را بر عربستانی ها سخت کرده است