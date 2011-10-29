15 "دیتالاگر فشار" بر روی شبکه آبرسانی میبد نصب شد

سیاوش پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دیتالاگرهای فشار با هزینه ای افزون بر 120 میلیون ریال در مهر ماه سال جاری بر روی شبکه آبرسانی میبد نصب شده است.

وی بیان داشت: این دستگاه ها پس از نصب، هر 15 دقیقه به صورت خودکار فشار شبکه آب را ثبت و ارسال کرده و سپس بر روی اینترنت ثبت می شود.

پاکدل افزود: از قابلیت های نصب این دستگاه ها می توان به خدمات رسانی بهتر به مشترکان، مدیریت موثرتر بر روی شبکه توزیع آب، جلوگیری از هدررفت ناشی از فشارهای بالا در ساعات حداقل مصرف آب و جلوگیری از بروز اتفاقات شبکه آب اشاره کرد.

وی عنوان کرد: 60 عدد از این دیتالاگرهای فشار قبلا به صورت پرتابل توسط کارشناسان آبفای استان یزد به صورت موقت بر روی شبکه آب شهر یزد نصب شده که برای اولین بار به صورت ثابت در شهر میبد نصب شده است.

پاکدل یادآور شد: این دستگاه توسط مهرعلی امید پناه یکی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان یزد اختراع و به ثبت رسیده است.