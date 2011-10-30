فیلم"پنهان" اثر خاصی است/پرهیز از تکرار شدن

آنا نعمتی بازیگر سینما درباره بازی در فیلم سینمایی "پنهان" مهدی رحمانی به خبرنگار مهر گفت: در فیلم عطشانی من نقشی داشتم که در شرایط سنی خودم و یا حتی پایین‌تر بود، اما در "پنهان" بر خلاف آن در نقش زنی 40 ساله بازی می‌کنم.

وی افزود: با کمک‌های رحمانی در نقشی متفاوت بازی کردم. شخصیت من در این فیلم یک زن روشنفکر و آرام است که من در آن تا کنون دیده نشده‌ام. این فیلم ویژگی‌های خاص خود را دارد. داستان‌های آدم‌هایی که به واسطه یکدیگر از کنار هم می‌گذرند و ممکن است در کنار این گذر تاثیری هم روی یکدیگر داشته باشند.

نعمتی در باره انتخاب‌های محدود خودش در امسال گفت: پیشنهاد که داشتم، اما دلم نمی‌خواست که دوباره نقشی را تکرار کنم، چرا که علاقمندم بیشتر در نقش‌های متفاوت از کارنامه کاری‌ام حضور داشته باشم. بعد از این سالها که در سینما بودم دغدغه‌ام این است که با افرادی کار کنم که خیلی انگیزه دارند و این انرژی را به من می‌دهند و شرایطی فراهم می‌کنند تا من به این تفاوت در نقش برسم. بعد از مدت‌ها فیلمنامه‌ای خواندم به کارگردانی منوچهر هادی که کاری متفاوت است و احساس کردم نقشی که در آن به من پیشنهاد شده است جای کار دارد که قبول کردم و به زودی نیز کلید خواهد خورد.

وی با اشاره به حضور نسخه فیلم "آل" در شبکه نمایش خانگی عنوان کرد: این فیلم تقریباً با فاصله بیش از دو سال از ساخت وارد شبکه نمایش خانگی شده است و تا جایی که می‌دانم بسیار با استقبال رو به رو شده است. باورتان نمی‌شود خودم تا کنون نتوانستم این فیلم را تهیه کنم. هر بار که برای خرید مراجعه می‌کنم فیلم تمام شده است.

این بازیگر سینما در پایان درباره خبرگزاری مهر گفت: اولین سایت و یا خبرگزاری که من هر شب برای مطالعه خبرها مراجعه می‌کنم، مهر بخش فرهنگ و هنر است، زیرا به صحت و سلامت اخبار آن بی‌واسطه اطمینان دارم.