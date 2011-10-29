طرح داستانی فیلم سینمایی امام جواد (ع) آماده شد

پژمان لشکری‌پور معاون فرهنگی پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی همزمان با سالروز شهادت جوادالائمه (ع)، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نگارش فیلمنامه‌ای درباره زندگی آن حضرت گفت: با توجه به ضرورت واکاوی زندگی امامان معصوم تصمیم گرفتیم تا مقاطعی از زندگی سه امام معصوم پس از امام رضا (ع) که مقطع عجیبی از تاریخ است و به غیبت امام عصر (عج) ختم می‌شود را در دستور کار بنیاد سینمایی فارابی قرار دهیم.

وی ادامه داد: در همین راستا تحقیقات زندگی امام جواد (ع) از هشت ماه پیش از سوی محمد مهدی گمینی به همراه گروه مشاوران آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد.

لشگری‌پور درباره طولانی شدن مدت زمان تحقیقات فیلمنامه توضیح داد: با توجه به آسیب‌شناسی که در خصوص فیلم‌ها و سریال‌هایی که تاکنون درباره زندگی امامان در سینما و تلویزیون ساخته شده، انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که در این کار تنها به معرفی امام و ارائه شناسنامه یا بیوگرافی از زندگی آن حضرت از تولد تا شهادت بسنده نکنیم.

وی بیان کرد: بلکه قصد داریم مقطعی از زندگی آن بزرگوار که حادثه‌ای در آن رخ داده است را در نظر گرفته و امام را به واسطه آن مقطع و یا رویداد به مخاطب معرفی کنیم، زندگی امام را روایت کنیم که همین امر باعث سختی و دشواری کار می‌شود. باید تمام زندگی ایشان را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهیم و ضمن اطلاع از زندگی آن حضرت، شرایط روز جامعه را نیز بیان کنیم که همین کار را سخت‌تر می‌کند و کار تحقیق و پژوهش را طولانی کرده است.

معاون فرهنگی پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی در ادامه گفت: ما پس از هشت ماه تلاش بالاخره به طرح داستانی فیلم سینمایی امام جواد (ع) منطبق بر هدفی که تعیین کرده بودیم، رسیدیم و همزمان با سالگرد شهادت آن امام با استعانت از آن بزرگوار در ادامه راه ثابت قدم هستیم. نگارش فیلمنامه براساس طرح توسط محمدمهدی گمینی انجام می‌شود.

وی درباره دیگر فعالیت‌های گروه معارف معاونت فرهنگی فارابی گفت: گروه معارف معاونت فرهنگی از سیزده ماه گذشته که به عنوان معاون فرهنگی در فارابی مشغول به کار شدم، فعالیت خود را آغاز کرد و در این مدت 100 فیلمنامه و طرح به این گروه ارائه شد و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که از میان آنها به تازگی شاهد ساخت فیلم سینمایی"اینجا شهر دیگری است" به کارگردانی احمدرضا گرشاسبی و تهیه کنندگی سعید سعدی با محوریت روزهای ضربت خوردن تا شهادت امیرالمومنین (ع)هستیم.

لشگری‌پور یادآور شد: همچنین به زودی ساخت فیلم سینمایی "عقاب صحرا" با موضوع صلح حدیبیه حضرت رسول (ص) را شاهد خواهیم بود. در کنار این دو پروژه تحقیق و نگارش فیلمنامه امام جواد (ع) را در دستور کار خود قرار دادیم. علاوه بر آن فیلمنامه "سوده" زنی شیعی که در مقابل معاویه ایستاد و فیلمنامه‌ای به نام "دود کعبه" که به حکومت معاویه دوم (پسر یزید) خواهد پرداخت را در حال نگارش داریم.

وی در پایان افزود: علاوه بر آن فیلمنامه‌ای با موضوع حکومت دیلمیان، اولین حکومت شیعه در ایران را نیز از دیگر پروژه‌های گروه معارف بنیاد سینمایی است که نگارش فیلمنامه آن در حال انجام است.