واگذاري هزار كلاس درس از سوي نيكوكاران مدرسه ساز تهراني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان نوسازي مدارس استان تهران در طول سالهاي اخير بخش زيادي از مشكلات مربوط به كمبود فضاهاي آموزشي به همت نيكوكاران مدرسه ساز مرتفع شده است.

بر اساس اين گزارش در جشنواره ششم نيكوكاران مدرسه ساز استان تهران كه در ارديبهشت ماه سال جاري برگزار شده است بيش از 340 ميليارد ريال تعهد احداث فضاهاي آموزشي از سوي نيكوكاران مدرسه ساز اعلام شد كه تا كنون بخش اعظم آن تحقق يافته است.

اين گزارش حاكي است كه در شش ماهه اول سال جاري در استان تهران 821 كلاس درس در قالب پروژه هاي دولتي و خيري از سوي اداره كل نوسازي مدارس به فضاهاي آموزشي استان تهران اضافه شده و بيش از هزار و 778 كلاس درس نيز در دست اجرا است كه تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد.

همچنين احداث 15 باب ساختمان جديد براي مدارس غير انتفاعي با ظرفيتي بالغ بر 3 هزار و 930 دانش آموز از ديگر فعاليت هاي اداره كل نوسازي مدارس تهران در جهت رفع كمبود فضاهاي آموزشي استان تهران است.