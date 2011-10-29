محمدکاظم انبارلوئی که در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها شرکت کرده بود، با حضور در غرفه خبرگزاری مهر به ساختار کمیته 8+7 اشاره کرد و با بیان اینکه ساختار همگرایی اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم براساس تجربه انتخابات مجلس هفتم طراحی و تدوین شده است، گفت: البته مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات در اسرع وقت برطرف می شود.

رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی درباره اینکه چه مشکلاتی پیش روی اصولگرایان قرار دارد، افزود: یکی از مشکلاتی که برای تکمیل شدن کمیته 8+7 وجود دارد پیوستن یا عدم پیوستن جبهه پایداری به سازوکار اصولگرایان است البته شخصا به وحدت یکپارچه اصولگرایان امیدوارم و براین باورم که این مشکل نیز هرچه زودتر برطرف می شود.

این فعال سیاسی با بیان اینکه چتر اصولگرایی برای تمامی تشکل ها باز است، خطاب به رسانه ها و افرادی که مدام بر اختلاف افکنی و انشعاب در جریان اصولگرا تاکید می کنند، گفت: اصولگرایان نه تنها از حضور جبهه پایداری بلکه از تمامی تشکل ها و رجال سیاسی که بعنوان ظرفیت قابل قبول در خیمه اصولگرایان شناخته می شوند در سازوکار 8+7 استقبال می کنند.

انبارلوئی افزود: از این رو هرچه به انتخابات مجلس نهم نزدیک می شویم ساختار 8+7 تکمیل و شفاف تر می شود.

سردبیر روزنامه رسالت در ادامه به بازخوانی حوادث سال 88 پرداخت و با بیان اینکه آمریکا و انگلیس همواره به دنبال آن هستند تا ویروس واگرایی را در جامعه سیاسی ایران تزریق کنند، اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر بصیرت تاکید کرده اند از این رو رجال سیاسی و اصحاب رسانه باید با بصریت فعالیت های خود را ادامه دهند ضمن آنکه باید به دنبال وحدت و همگرایی در جامعه بود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در عین حال گفت: وحدت و همرگرایی به معنای آن نیست که حتما در انتخابات لیست مشترک ارائه دهیم یا با رقیب خود به وحدت برسیم، بلکه منظور از همگرایی درک صحیح و درست از منافع و مصالح ملی است.

به گفته وی، انتخابات در ساختار سیاسی ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چرا که فعالان سیاسی با رقابت وارد عرصه انتخابات می شوند بنابراین باید به رای و انتخاب مردم احترام گذاشت، همه باید تسلیم رای مردم باشیم و به آن احترام بگذاریم.