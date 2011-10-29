نیروهای حفاظتی جنگل های کشور پایین تر از میانگین جهانی است

حیدر ابراهیمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمبود نیروها منجر به این می شود فشار کاری زیاد شود و خیلی جاها را نتوانیم پوشش دهیم.

وی اظهار داشت: در تلاش هستیم بتوانیم با ساختار جدید سازمان جنگل ها خصوصا در بخش حفاظت مجوزهای لازم را بگیریم و نیروهای جدید استخدام کنیم.

ابراهیمی فر افزود: ناآشنا بودن مردم به اهمیت منابع طبیعی در این زمینه، لزوم ترویج کارهای ترویجی، تبلیغی وآموزشی را بیشتر ضروری می سازد و این موضوع منجر به این می شود که توجه مردم به حفظ منابع طبیعی بیشتر شود و ضمن توسعه کشور جنگل نیز حفظ شود.

وی بیان داشت: سازمان جنگل ها و مراتع متولی 135 میلیون هکتارعرصه منابع طبیعی است که با تجهیزات و امکاناتی که دارد سعی در حفظ جنگل ها دارد.

این کارشناس با اشاره به اینکه مشارکت مردم در کنار وظیفه حاکمیتی که دولت دارد می تواند در حفظ جنگل ها موثر باشد، تصریح کرد: 20 هزار نفر همیار طبیعت داریم که به عنوان مروج در کنار سازمان جنگل ها مشغول حراست از جنگل ها هستند.

وی افزود: نقاط ضعف کشور در بخش حریق بحث هم اندیشی ها است که کارشناسان و مسئولان همفکری کنند و کمک به بخش اجرا شود و مشکل بخش اجرا این است که راهکارهای مناسب را بدست آورد و راهکارهای مناسب نیز از داخل همین همایش ها بیرون می آید.