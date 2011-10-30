دکتر هیلاری پاتنم فیلسوف معاصر و استاد دانشگاه هاروارد در مورد میزان آشنایی خود با فیلسوفان ایرانی از جمله ابن سینا و فارابی به خبرنگار مهر گفت: آشنایی من با این فیلسوفان ایرانی به دوره‌هایی باز می‌گردد که راجع به فلسفه قرون وسطی بوده است.

وی افزود: به عبارت دیگر در مورد این فیلسوفان با توجه به تخصص خودم تحقیق مستقلی انجام نداده‌ام.

مؤلف "معنای معنا" در ادامه یادآور شد: اما آنچه در مورد این فیلسوفان ایرانی باید اذعان داشت این است که آنها طلایه داران دوره مهمی در تاریخ فلسفه بوده‌اند. همین موضوع نشان از اهمیت و برجستگی آنها دارد.

پاتنم تأکید کرد: بر خلاف قرون گذشته، فلسفه در دوران کنونی بیشتر سکولار شده است. در واقع باید توجه داشت که هستی شناسیهای فلسفه ابن سینا هستی شناسیهای مبتنی بر وحی بوده اند.

وی یادآور شد: همچنین این موضوع در مورد توماس آکوئیناس نیز صادق است و هستی شناسی او نیز مبتنی بر وحی بوده است. همین موضوع باعث شده فیلسوفانی چون کانت و هیوم در مقابل آن موضع بگیرند.

این ریاضیدان و فیلسوف معاصر تصریح کرد: در واقع هستی شناسی مورد توجه ابن سینا سالهای مدیدی در تاریخ فلسفه ساری و جاری بوده است.

فیلسوف منتخب کتابخانه فیلسوفان زنده جهان افزود: باید توجه داشت که فیلسوفی چون کانت اگر چه ناقد این هستی شناسی به شمار می‌رود و به آن می‌تازد ولی کانت از این هستی شناسی نیز متأثر است. این موضوع در تاریخ فلسفه مورد غفلت قرار گرفته و چندان بدان توجه نشده است.