صدها تن در آذربايجان خواستار استعفاي رييس جمهور اين كشور شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ، در اين تظاهرات كه از سوي احزاب مخالف دولت آذربايجان سازماندهي شده بود شركت كنندگان خواستار تضمين دمكراسي و سلامت انتخابات رياست جمهوري آينده شدند.

انتخابات رياست جمهوري آينده درآذربايجان قرار است نيمه ماه اكتبر (اواخر مهر ماه) برگزار شود.

شركت كنندگان ضن درخواست استعفاي حيدر علي اف خواستار اعلام رسمي وضعيت واقعي سلامت وي شدند.

علي اف از هشتم ماه ژولاي (17 تير) در بيمارستان نظامي در آنكارا تحت درمان قرار گرفته است .

در بيانيه اي منتشر شده در اين راهپيمايي از سازمانهاي بين المللي درخواست شده براي جلوگيري از اقدامات غير قانوني كميته مركزي انتخابات و سياست سركوبگرانه رهبران و احزاب مخالف دولت وتهديد آنها به قتل وترور جلوگيري كنند.

بسياري از روزنامه هاي تركيه ونيز روزنامه هاي اپوزيسيون در آذربايجان اخيرا خبر از درگذشت حيدر علي اف رييس جمهور اين كشور داده بودند اما محافل رسمي باتكذيب اين خبر و اعلام زنده بودن وي از بازگشت قريب الوقوع وي به باكو خبر دادند.

شايان ذكر الست اوضاع داخلي كشور آذربايجان اخيرا در پي بروز شايعاتي در مورد وضعيت سلامتي وجسماني حيد رعليف رييس جمهور اين كشور به شدت متشنج شده است كه بسياري از تحليلگران آن را نشانه جنگ تبليغاتي ميان دولت اين كشور و معارضان خبر دادند.

اين در حالي است كه علي اف به رغم بيماري شديد ، نامزدي مجدد خود را در سومين دوره انتخابات رياست جمهوري اين كشور اعلام كرده است .

تا كنون، 18 تن از جمله الهام عليف دختر رييس جمهور كنوني نامزدي خود را براي سومين دوره انتخابات رياست جمهوري آذربايجان اين كشور اعلام كرده اند.

بر اساس آخرين نظر سنجي هايي كه ماه مي گذشته ( ارديبهشت ) انجام گرفت عليف ودخترش الهام عليف از 41 درصد آراي شركت كنندگان براي موفقيت در انتخابات آينده رياست جمهوري برخوردار بودند.

