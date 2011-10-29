تحقیقات دانشگاهی تجاری سازی نمی شود/ اطفای حریق به آب متکی است

پروین برادران قهفرخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مخترعان نیاز به حمایت مسئولان دارند اما مسئولان بیشتر در حرف و سخن ازمخترعان حمایت می کنند و در عمل وقتی به ادارات مراجعه می کنیم با مشکل مواجه هستیم.

این مخترع که تاکنون با گروه تحقیقاتی خودنه اختراع به ثبت رسانده است اظهار داشت: در همایش بین المللی آتش سوزی عرصه های طبیعی، یک اختراع مبتنی بر فناوری های نوین اطفای حریق ارائه دادیم.

وی گفت: چون در کشور ما عموما اطفای حریق با آب است که زمان زیادی برای خاموش کردن می برد و نیاز است از مواد دیگر ضد آتش جز آب استفاده شود.

این مخترع گفت: اختراع ما یک ماده به نام فایر سلوفید است که این اختراع به گونه ای است که از ترکیبات زیست سازگار پایه سلولزی استفاده شده است این ترکیبات با یک فوم کربنی که ایجاد می کند روی درخت را می پوشاند و باعث می شود اکسیژن به درخت نرسد.

وی ادامه داد: در آزمایشهای تاییدی ثبت اختراع این ماده ظرف سه ثانیه آتش را خاموش می کند که بعد از خاموش شدن آتش مواد روی برگ جذب ومواد ی که پای درخت ریخته می شود تبدبل به کود می شود وباعث رشد سریع درختان می شود عملکرد مغذی خاک را نیز بالا می برد.

وی که دانشجوی دکترای محیط زیست است در ادامه گفت: ما در آتش سوزی گلستان پیشنهاد دادیم 20 تن از مواد اختراعی ما به رایگان در اختیار مسئولان آتش سوزی قرار گیرد تا تست میدانی واقعی نیز انجام شود اما مسئولان همراهی نکردند.



برادران قهفرخی افزود: مسئولان با مخترعان همگام نیستند و مخترعان همیشه باید به دنبال مسئولان بدوند و برای همین در کشور خودمان اختراعات به تجاری سازی نمی رسد، اما در این همایش قول هایی به ما دادند و برخی مسئولان تمایل نشان دادند که ما مواد را برایشان بفرستیم.

این مخترع تهرانی در ادامه گفت: ما یک گروه تحقیقاتی کارآفرین هستیم که کارآفرینانه ایده های نویی را که بر اساس مشکلاتی که در سطح جامعه می بینیم و تبدیل به محصولات انحصاری می کنیم که هم ارزآوری وهم ارزش افزوده برای جامعه داشته باشد.