سند همكاري ميان بنياد بوعلي همدان و بنياد ابن سينا ازبكستان امضاء مي شود

دكتر غلامي، رئيس دانشگاه بوعلي همدان، در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، درباره سفر به كشور ازبكستان و عقد تفاهم نامه فرهنگي گفت : طي مذاكرات انجام شده كه در همايش بين المللي بوعلي سينا صورت گرفت، قرار شد كه با بنياد بين المللي ابن سينا در ازبكستان كه به رياست پروفسور ايرباشوف اداره مي شود همكاري هاي علمي در زمينه ابن سينا شناسي داشته باشيم. لذا طي هفته آينده در ازبكستان سند تفاهم نامه اي ميان بنياد بوعلي همدان و بنياد اين سينا ازبكستان امضاء خواهيم كرد.

وي افزود: در اين سند بر همكاري هاي علمي و تحقيقاتي و مبادلات پژوهشگران تاكيد خواهد شد.

دكتر غلامي همچنين خبر از انعقاد افتتاح اتاق زبان فارسي در دانشگاه بخارا داد و گفت : اين همكاري نيز در راستاي اهداف دانشگاه است و قرار است كه ميان دانشگاه بوعلي همدان و دانشگاه بخارا سند تفاهم نامه اي در جهت آموزش و گسترش زبان فارسي در داشگاه بخارا امضاء شود.