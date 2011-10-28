به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حسین سلیمانی حافظ کل قرآن کریم است. وی از سن 14 سالگی حفظ قرآن را آغاز کرد و در سال 18 سالگی موفق شد حافظ کل قرآن شود.

سلیمانی که اهل زنجان است، لیسانس علوم قرآن و حدیث از دانشگاه زنجان دارد و کارشناس ارشد معادل خود را هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته است.

هم کلام شدن با یک حافظ کل قرآن یا قاری، برای خود جذابیت‌های خاص خود را دارد. سیلمانی که با تشویق پدر و مادر حافظ کل قرآن شده است، می‌گوید: مادرم هم حافظ و معلم قرآن است.

از این حافظ کل قرآن پرسیدیم که به چه کاری مشغول است؟ که وی پاسخ داد: مدرس قرآن در موسسه‌های قرآنی و مدارس است.

وی انگیزه و روحیه و توسل بالا را از ویژگی‌های حافظان و قاریان قرآن می‌داند و تصریح می‌کند: حداقل روزانه یک ساعت قرآن را باید تکرار کنیم تا فراموش نکنیم. البته برای حضور در مسابقات این میزان ساعت باید خیلی بیشتر شود.

سلیمانی می‌گوید: براساس روایات موجود، هر حافظ قرآن علاوه بر حفظ، باید به فهم قرآن هم توجه کند که آن نیز از کانال ترجمعه و معانی حاصل می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که درآمد ماهانه شما از شغلی که دارید، چقدر است؟ مکثی می‌کند و سپس اظهارمی‌کند: درآمد ما هم مثل سایر اقشار جامعه است.

از حافظ کل قرآن پرسیدیم که درآمد شما با فوتبالیست‌ها قابل مقایسه است؟ پاسخ می‌دهد: اصلا قابل مقایسه نیستیم. آنها کجا و ما کجا. البته یک حافظ یا قاری قرآن هیچ موقع برای تلاوت و ترویج مزدی طلب نمی‌کند ولی هدیه را با کمال میل می‌پذیرد.

سلیمانی با بیان اینکه شان مهم قرآن هنوز در کشور ما به جایگاه واقعی خود نرسیده است، همت و تلاش مضاعف مسئولان را خواستار می‌شود که به وضعیت زندگی حافظان و قریان قرآن هم نیم نگاهی داشته باشند.

وی آماری هم از وضعیت حفظ قرآن در کشورهای مختلف می‌دهد: در پاکستان 7 میلیون نفر، در سودان نیمی از مردم و در لیبی یک میلیون نفر حافظ کل قرآن هستند، ضمن اینکه در ترکیه به طور متوسط در هر خانواده یک حافظ قرآن وجود دارد.

سلیمانی با تاکید بر اینکه در ایران باید در هر خانواده یک حافظ کل قرآن داشتیم باشیم، می‌گوید: آمار حافظ قرآن در کشورمان به یک میلیون نفر نمی‌رسد. در همین حال، رهبر معظم انقلاب خواستار این شده است که تعداد حافظان قرآن در ایران به 10 میلیون نفر برسد که این موضوع باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.

به اعتقاد وی، اگر در هر خانواده یک حافظ قرآن داشته باشیم، این درخواست هم محقق می‌شود.‌