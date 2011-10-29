مشاجره جهرمی و خاوری در مجلس/ جلساتی که به حاشیه رفت

محمدرضا خباز در گفتگو با مهر گفت: پیش از فرار خاوری از کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه ای غیرعلنی و غیر رسمی با حضور اعضا، وزیر اقتصاد، قائم مقام بانک مرکزی و مدیران عامل سابق دو بانک ملی و صادرات و مدیران عامل 6 بانک دیگری که در ارتباط با اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی متضرر شده بودند، برگزار شد.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در زمان ارائه گزارشات، جلسه از بحث اصلی منحرف شد و هر یک از مدیران سابق بانک ملی و صادرات اشتباهات صورت گرفته را بر گردن دیگری می انداخت و جلسه از متن به حاشیه کشیده شد، این در حالی است که جلسه برای آسیب شناسی و اینکه چه اقداماتی صورت گیرد که این اتفاقات دوباره رخ ندهد، برگزار شده بود.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه سازمان بازرسی گزارشی از روند تخلف و اقدامات صورت گرفته ارائه کرد، اظهارداشت: با این وجود نمی توان اطمینان داد که این اتفاقات بار دیگر رخ ندهد، بر این اساس پیشنهاد می کنم که شورایعالی بانکها دستورالعملی به تمام بانکها صادر کند مبنی بر اینکه تمام وامهای بالای 100 میلیون تومان بر روی شبکه اینترنت قرار گیرد و اعلام عمومی شود.

خباز با تاکید بر اینکه با این کار تمام مردم و سرمایه گذاران نسبت به مبالغ وامهای پرداخت شده مطلع می شوند، عنوان کرد: در تمام دنیا نیز چنین است که وامهای پرداختی بالای 10 هزار دلار بر روی شبکه های اینترنت قرار می گیرد، اما در ایران نظام بانکی کشور تمایلی به انجام این کار ندارد.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: نسبت به اینکه دیگر اینگونه اتفاقات در شبکه بانکی کشور رخ ندهد، اطمینانی وجود ندارد، بنابراین راه بیمه کردن بانکها شفافیت و روشنگری است.