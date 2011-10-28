همایش نقش پژوهش در توسعه لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر پژوهش دانشگاه پیام نور لرستان در این رابطه اظهار داشت: اولین همایش منطقه‌ای نقش پژوهش در توسعه لرستان با هدف نهادینه کردن تأثیر پژوهش در توسعه یافتگی استان 24 آذرماه به میزبانی دانشگاه پیام نور شهرستان دورود برگزار می‌شود.

صفری افزود: این همایش با محورهای بررسی موانع و مشکلات پژوهش، ارائه راهکارهایی برای بهبود و افزایش پژوهش،‌ ارائه راهکارهایی به منظور توسعه کارآفرینی، آسیب شناسی پژوهش و تولید علم در دانشگاه پیام نور لرستان، راهکارهای افزایش تعامل صنعت و دانشگاه، اهمیت و ضرورت پژوهش در راستای پیشرفت استان و نقش پژوهش در توسعه سیاسی، ‌فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: متقاضیان ارائه مقاله می‌توانند آثار خود را تا 30 آبان به دبیرخانه این همایش واقع در دانشگاه پیام نور دورود ارسال کنند.

مدیر پژوهش دانشگاه پیام نور لرستان گفت: سومین همایش منطقه‌ای حفاظت و حمایت از منابع طبیعی لرستان نیز اسفند ماه سال جاری در پیام نور شهرستان الشتر برگزار می‌شود.

وی یاد‌آور شد: ‌محورهای این همایش متعاقبا اعلام خواهد شد.