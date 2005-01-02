كتاب طريقت محمد(ص) منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، عالم و عارف ترك " امام بيرگيوي " اين كتاب را در قرن 16 نوشت و شيخ "توسن بايرك" براي اولين بار آن را به انگليسي ترجمه و در عين حال اقدام به تقسير متن نيز كرد.

اين كتاب از طريق اشارات بي شمار به قرآن و احاديث حضرت محمد(ص) زيبايي و عمق شخصيت حضرت مختمي مرتبت (ص) و برتري او را در تمام اعصار و مكانها شرح داده است. كتاب طريقت محمد(ص) به همراه يك متن كوتاه تحت عنوان « آخرين خواسته و شهادت» از " امام بيرگيوي " منتشر مي شود. اين دو متن ديدگاهاي اسلام سنتي را درباب ماهيت خدا، وحي، فرشتگان، نبوت، وظايف ديني، فضيلت، ايمان، تصوف، ماهيت معرفت و بسياري ديگر موضوعات بيان مي كند.

آثار" امام بيرگيوي" هميشه به خوانندگان نشان مي دهد كه چگونه ذهن، قلب و جسم خود را تطهير دهند. اين اثر كوتاه درباب اخلاق و موضوعات معنوي كه تماماً از ديد يك عالم و عارف سنت گرا نوشته شده است به منابع اسلامي ، يعني قرآن و احاديث پيامبر(ص) اتكا كرده است تا به خوانندگان خود در حركت به سوي رستگاري كمك كند.

