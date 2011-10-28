سرپرست باشگاه صبای قم در گفتگو با مهر، اظهار داشت: بعد از بازی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور که مقابل تیم فوتبال پیام مخابرات فارس برگزار شد، دور جدید تمرینات صبای قم از امروز از سر گرفته می شود.



محسن رمضان بیگی ادامه داد: خوشبختانه کسب برتری دو بر یک در دیدار خانگی مقابل پیام مخابرات فارس در جام حذفی فوتبال سبب شد هم به مرحله بعد رقابت های جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور صعود کنیم و هم اینکه بازیکنان از روحیه بسیار خوبی برای دیدار با صنعت نفت در لیگ برتر برخوردار شوند.



وی افزود: کادر فنی ما بعد از دیدار با پیام فارس در جام حذفی یک روز به بازیکنان استراحت دادند تا بازیکنان صبای قم با آرامش بیشتری برای دیدار با صنعت نفت آماده شده و انشاءالله روند موفقیت های خود را در لیگ برتر ادامه دهیم.



وی تصریح کرد: با توجه به زمان باقی مانده تا دیدار هفته دوازدهم از دور رفت رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور مقابل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، بازیکنان ما زیر نظر کادر فنی تمرینات فشرده و مطلوبی را برگزار خواهند کرد و به نظر می‌رسد در دیدار با نفت بتوانیم شاهد بازی بسیار خوبی از سوی بازیکنان تیم صبا باشیم.



سرپرست باشگاه صبای قم گفت: اظهار داشت: با توجه به بازی حساس هفته دوازدهم از دور رفت لیگ برتر که قرار است در آن صبای قم مقابل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به میدان برود، تیم صبای قم بسیار انگیزه دارد تا در این دیدار، بازی خوبی ارائه کند.



وی عنوان کرد: بازیکنان صبای قم پس از پیروزی بسیار خوب و درخشان خود مقابل شهرداری تبریز و پیام مخابرات فارس در دو بازی متوالی با انگیزه بیشتری تمرینات خود را پیگیری می‌کنند تا بعد از کسب 22 امتیاز از 11 بازی گذشته خود که با نتایجی خوب و قابل قبول همراه بوده است، مهیای دیدار حساس هفته هشتم نیم فصلن نخست لیگ یازدهم مقابل صنعت نفت آبادان باشند.



رمضان بیگی ادامه داد: با اینکه دیدار با صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی آبادان یک بازی بسیار سخت و پر برخورد خواهد بود اما بازیکنان ما انگیزه بسیار بالایی برای کسب پیروزی و سه امتیاز این دیدار دارند و امیدوارم با دست پر به قم بازگردیم.



وی تاکید کرد: بعد از بازی دوازدهم مقابل صنعت نفت آبادان بار دیگر تعطیلات لیگ برتر به واسطه بازی های تیم ملی فوتبال کشورمان آغاز می شود ولی بازیکنان ما زیر نظر کادر فنی تمرینات فشرده و مطلوبی را در اردوی آماده سای کیش برگزار خواهند کرد.



سرپرست باشگاه صبای قم عنوان داشت: با توجه به انگیزه زیادی که در کادر فنی و بازیکنان تیم به چشم می خورد، ان‌شاءالله در این دیدار بازی بسیار خوبی را از تیم صبای قم شاهد خواهیم بود تا سه امتیاز شیرین را به هواداران خونگرم صبای قم تقدیم کنیم.

