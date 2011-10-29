آرت اکسپوی 2011 مالزی با حضور هنرمندان ایرانی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که نخستین حضور هنرمندان ایرانی در بزرگترین رویداد هنری مالزی محسوب می شود، موسسه هنر و هویت مالزی با همکاری گالری شمسه تهران و گالری شیراز آرت آثار هنرمندان برجسته ایرانی در زمینه های خوشنویسی، نقاشی خط، نقاشی و عکاسی را عرضه کرده اند.

آثار "محمد احصایی"، "غلامحسین امیرخانی"، "علی شیرازی"، "صداقت جباری" ، " امیرحسین ذکرگو"، "ابراهیم الفت"و "علیرضا محبی" توسط موسسه هنر و هویت مالزی در معرض دید علاقمندان به هنرهای ایرانی و اسلامی قرار گرفته است.

همچنین "احمد کاشانی"،"علیرضا بحرانی"،"فروزان رابطیان"،"هانیه گوینده"،"حسن گلبن"، "حسین اکبری"، "مهناز قاسمی"، "مهسا روستا"، "محمد علی شیوایی" و محسن سنجابی" هنرمندانی هستند که آثارشان در غرفه شیراز آرت به نمایش گذاشته شده است.

آرت اکسپو2011 مالزی تا اول نوامبر با حضور هنرمندانی ازکشورهای مالزی، میانمار، سنگاپور، پاکستان، اسپانیا، فیلیپین، تایوان، ماکائو، اندونزی، هنگ کنگ، سوئد، ویتنام، هند، مجارستان و جمهوری اسلامی ایران در محل مرکز نمایشگاهی ماترید کوالالامپور برپا خواهد بود.

آرت اکسپو سال 2010 مالزی بیش از 12 هزار بازدید کننده و 11 میلیون رینگیت فروش داشته است.