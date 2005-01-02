چشم انداز سينماي "جمهوري آذربايجان" در تهران

به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين برنامه كه طي روزهاي 21 لغايت 25 دي ماه 1383 ، درسالن "سينما تك" موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار خواهد شد، 5 فيلم سينمايي و 12 فيلم كوتاه داستاني ، مستند و انيميشن از كارگردانان مطرح جمهوري آذربايجان نظير "اكتاي ميرقاسم اوف" ، "جميل فرج اوف" ، "ميرزايف" ، "نجف زاده " و بازيگراني چون "راسم بلايف" به نمايش عمومي درآمده و همزمان جمعي از مسوولان سينمايي و فيلمسازان جمهوري آذربايجان نيز به كشورمان سفر خواهند كرد.
روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران، اعلام كرد: پيش ازاين، انجمن سينماي جوانان ايران نيز در برنامه مشابهي تحت عنوان "هفته سينماي نوين ايران در آذربايجان" (16-11 مهرماه 1383) 6 فيلم سيمنايي و 10 فيلم كوتاه ايراني را در شهر "باكو" به نايش درآورده بود.
نظر شما