  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۴۳

از 21 تا 25دي ماه 1383 برگزار مي شود:

چشم انداز سينماي "جمهوري آذربايجان" در تهران

با برنامه ريزي "انجمن سينماي جوانان ايران"، معاونت امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همكاري موزه هنرهاي معاصر، "چشم انداز سينماي جمهوري آذربايجان" در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين برنامه كه طي روزهاي 21 لغايت 25 دي ماه 1383 ، درسالن "سينما تك" موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار خواهد شد، 5 فيلم سينمايي و 12 فيلم كوتاه داستاني ، مستند و انيميشن از كارگردانان مطرح جمهوري آذربايجان نظير "اكتاي ميرقاسم اوف" ، "جميل فرج اوف" ، "ميرزايف" ، "نجف زاده " و بازيگراني چون "راسم بلايف" به نمايش عمومي درآمده و همزمان جمعي از مسوولان سينمايي و فيلمسازان جمهوري آذربايجان نيز به كشورمان سفر خواهند كرد.

روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران، اعلام كرد: پيش ازاين، انجمن سينماي جوانان ايران نيز در برنامه مشابهي تحت عنوان "هفته سينماي نوين ايران در آذربايجان" (16-11 مهرماه 1383) 6 فيلم سيمنايي و 10 فيلم كوتاه ايراني را در شهر "باكو" به نايش درآورده بود.

 

کد مطلب 144558

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها