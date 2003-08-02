وزير امور خارجه آمريكا بارديگر به سوريه هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه عرب زبان "القدس العربي"، كالين پاول وزيرامور خارجه آمريكا با اعلام اين مطلب افزود: درصورتي كه سوريه به حمايتهاي خود ازگروههاي جهادي فلسطيني كه برضد رژيم صهيونيستي عمليات انجام مي دهند، ادامه دهد، نه تنها دمشق از ورود به بازارهاي عراق محروم خواهد شد بلكه درانزواي كامل سياسي قرارخواهد گرفت .

پاول كه با روزنامه صهيونيستي "معاريو" گفتگومي كرد با بيان اينكه سوريه نبايد انتظارگسترش روابط وهمكاري بيشتربا آمريكا را داشته باشد، تصريح كرد: سوريه تاكنون هيچ گامي براي بهبود روابط با واشنگتن برنداشته است اما ما تمايل داريم با سوريها رابطه داشته باشيم ودرهمه زمينها با يكديگرفعاليت كنيم .

وزيرامورخارجه آمريكا با اشاره به اينكه ازسوريه انتظار مي رود ازحكومت آينده عراق و نيزمذاكرات صلح بين اعراب و اسراييل استقبال نمايد ابرازعقيده كرد: سوريها بطور فزاينده همزمان با پيشرفت صلح درخاورميانه ونيزتحولات سريع درعراق براي تشكيل دولت دمكراتيك درانزوا قرارخواهند گرفت؛ زيرا دمشق هيچ تمايلي براي كنترل فعاليتهاي ترورريستي با كشورهاي درحال جنگ با تروريسم ازخود نشان نداده است .

كالين پاول درمي گذشته(ارديبهشت ماه) هنگامي كه ازدمشق ديداركرد، از" بشاراسد" رييس جمهوري سوريه خواست دفاتر گروههاي فلسطيني را تعطيل كند و تمام فعاليتهاي تبليغاتي اين گروهها را متوقف وازكمكهاي مالي به حزب الله لبنان پرهيز كند. پاول نيزچندي پيش گفته بود سوريه سلسله اقدامي را انجام داده است ولي ازنظر آمريكا كافي نيست .

وي افزود: سوريها به روابط بهتر با آمريكا نيازدارند تا اينكه روابطشان با عراق بهترشود زيرا سوريه يكي از بزرگترين شركاي تجاري براي دستيابي به منابع نفتي و تجارت آزاد عراق خواهد بود.

روزنامه صهيونيستي معاريو روزجمعه ادعا كرده بود كه دولت آمريكا به گزارشهايي دست يافته است كه نشان مي دهد بشاراسد تسلط كامل برسوريه را ندارد و وي تحت تاثيرقرار گرفته و درتصميمات خود نمي تواند آزادانه و مختارعمل كند.

"بن كاسبيت" تحليل گرسياسي روزنامه صهيونيستي معاريو كه رابطه بسيار نزديكي نيز با "آريل شارون" نخست وزيررژيم صهيونيستي دارد، ادعا كرد: اين گزارشها جزء اطلاعات سري سازمان جاسوسي آمريكا ، اسراييل و كشورهاي اروپا است كه اخيرا بدان دست يافته اند.

درعين حال پاول گفت: روند صلح در خاورميانه درحال پيشرفت است چه سوريه بخواهد در اين روند شركت كند چه نخواهد . درصورتي كه سوريه به حمايتهاي خود ازتروريست ادامه دهد وپناهگاه جنبش هاي حماس و حزب الله ونيروهاي ايراني مبدل شود، نسخه دمشق پيچيده خواهد شد و اين كشورخودش را بيش ازپيش در انزوا خواهد ديد درحالي كه روند صلح بدون حضور سوريه به جلو خواهد رفت .

روزنامه صهيونيستي همچنين به گزارشي ديگراشاره كرده و مدعي شد: موقعيت فاروق الشرع وزير خارجه سوريه بسيار خطرناك است و به زعم اين روزنامه هم اكنون اين اعتقاد در ذهن سردمداران كاخ سفيد حاكم است كه شرع بزودي عوض خواهد شد درحالي كه منابع سياسي اروپا براين باورند كه فاروق الشرع براي پست معاون رييس جمهوري سوريه انتخاب مي شود و تعيين اين شغل براي وي بزرگترين شكست به شمارمي آيند زيرا تاكنون عملا اصلاحات ساختاري در سوريه صورت نگرفته است و مردم خواهان اصلاحات هستند.