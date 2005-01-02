به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مهندس جعفري رئيس مركز فناوري اطلاعات رياست جمهوري گفت: اين همايش يك روزه در دانشگاه صنعتي شريف، به نقد و بررسي پيش نويس سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور مربوط مي شود. در روز همايش سند ارائه مي شود تا توسط متخصصين اين حوزه مورد بررسي قرار گيرد.

وي تصريح كرد: پس از ارائه نظر متخصصان امر سند نهايي تنظيم مي شود و به دولت تقديم مي شود. اميدواريم تا پايان سال 1383 اين سند به دولت ارائه شود.

همايش ارائه، بررسي و نقد راهبرد ملي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور فردا از ساعت 8 صبح در دانشگاه صنعتي شريف و با حضور متخصصان حوزه فناوري اطلاعات و IT و ICT برگزار مي شود.