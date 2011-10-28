گلایه نخبگان از کمبود حمایت ها/استاندار کردستان به خودش نمره قبولی داد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کردستان شامگاه پنج شنبه در ادامه دیدارهای خود با اقشار مختلف، میزبان جمعی از نخبگان کردستانی بود تا در جلسه ای دو ساعته به بیان دغدغه ها و نیازهای کاری خود بپردازند که البته گلایه از عدم توجه به نیازهای این قشر در صحبت های بیشتر این افراد به وضوح قابل مشاهده بود.

در این نشست در ابتدا مدیر دفتر بنیاد ملی نخبگان استان کردستان در سخنانی به ارائه گزارشی از برنامه های این دفتر در استان پرداخت و گفت: در حال حاضر برنامه ها و آئین های نامه های مختلفی برای حمایت از افراد نخبه در کشور تدوین و این آئین نامه ها در استان کردستان هم اجرایی می شود.

در ادامه این نشست استاندار کردستان از اصلاح فرهنگ برخورد با مردم در بین مدیران دستگاه های دولتی طی یک سال اخیر خبر داد و گفت: متاسفانه هنوز هم در لایه های پائین و کارشناسی در دستگاه های دولتی استان کردستان فرهنگ مناسب در راستای برخورد با اراباب رجوع وجود ندارد و باید با تلاش و جدیت بیشتر این مشکل را نیز رفع کرد.

علیرضا شهبازی با اشاره به پاسخگو بودن مدیران دستگاه های دولتی در استان کردستان یادآور شد: در حال حاضر تمامی مدیران شاغل در استان خود را موظف به پاسخگویی در مقابل مردم می دانند و انتظار می رود که با مشارکت و همراهی خود مردم این روند رو به رشد در بین بدنه کارشناسی دستگاه های دولتی استان نیز حاکم شود.

وی عنوان کرد: من از بدو فعالیت در استان کردستان در کنار توجه به مسائل کلان برای توسعه و پیشرفت این استان به نیازهای روزمره مردم و ارباب رجوع نیز توجهی خاصی دارم و به همین دلیل روزانه افراد زیادی با من تماس تلفنی دارند و خواسته های خود را مطرح می کنند که تمامی این خواسته ها در کمترین زمان ممکن پیگیری می شود.

استاندار کردستان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده طی 15 ماه اخیر در استان یادآور شد: هر چند که تلاش های خوبی و زیادی در این مدت برای خدمت رسانی به مردم کردستان صورت گرفته است ولی همچنان نیازهای بسیاری نیز وجود دارد و به همین دلیل من در این بخش به خودم از 100 نمره 60 تا 65 می دهم که به نظرم این نمره عادلانه است.

شهبازی در ادامه از تعیین صبح روز چهارشنبه برای دیدار و بررسی مسائل و مشکلات پیش روی نخبگان خبر داد و افزود: تمامی چهارشنبه ها نخبگان می توانند ضمن حضور در استانداری به صورت خصوصی مسائل خود را با من در میان گذاشته و در صورت لزوم از مدیران برای شرکت در جلسات نیز دعوت به عمل می آید.

وی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت و وجود افراد نخبه در تمامی حوزه ها در استان کردستان تاکید کرد و افزود: نخبگان به عنوان مشاوران من می توانند در حوزه های مختلف مسائل و مشکلات استان کردستان را رصد کرده و برای رفع آن طرح و ایده پیشنهاد کنند و در صورت نیاز از وجود افراد نخبه و صاحب نظر در کارگروه ها و کمیته های تخصصی استان کردستان نیز استفاده می شود.

در ادامه این نشست رحمت صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان در سخنانی به شماری از مشکلات استان اشاره کرد و گفت: توجه به تقویت زیرساخت های آی تی، تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه های راهسازی استان کردستان و توجه به رفع آلودگی هوا در سنندج از جمله مهمترین نیازهای استان به شمار می رود.

دکتر یوسف زمانی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان هم به وضعیت استان در حوزه عمران شهری اشاره کرد و افزود: متاسفانه طرح های عمران شهری در کردستان بر اساس نیازهای این منطقه اجرا نمی شوند و دلیل اصلی این مهم نیز عدم استفاده از نیروهای بومی در اجرای طرح های مطالعاتی است.

وی مقوله ترافیک در مرکز استان و سایر شهرهای کردستان را یک معضل جدی دانست و گفت: عدم ارائه طرح های عملیاتی و نبود متولی خاص در این بخش باعث شده است تا ترافیک در سنندج و سایر شهرستان های کردستان به یک مشکل و معضل جدی تبدیل و زندگی روزمره مردم را نیز با مشکل مواجه کرده است.

دکتر محمد جعفر رضایی استاد دانشگاه به مشکلات حوزه سلامت اشاره کرد و یادآور شد: یکی از مشکلات اصلی استان کردستان در این بخش به مسائل ناباروری و افزایش نگران کننده آمار این بخش مربوط می شود که ساخت مرکزی مجهز برای تشخیص و درمان این مشکل یکی از نیازهای اصلی استان کردستان است.

آکو کشاورزی مخترع و مبتکر نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در کردستان هیچ کدام از افراد نخبه و مبتکر نمی توانند ایده خود را به مرحله تولید برسانند، بیان کرد: متاسفانه میزان حمایت ها از افراد مخترع در استان کردستان اندک است و به همین دلیل افراد نمی توانند اختراعات خود را به مرحله تولید برسانند.

در ادامه این جلسه شماری دیگر از افراد نخبه حاضر در جلسه به مشکلات و نیازهای اصلی حوزه فعالیت خود اشاره کرندد که از آن جمله می توان به عدم حمایت های لازم از افراد نخبه از سوی دستگاه های دولتی، وضعیت شغلی و کاری افراد مخترع و مبتکر، لزوم مشارکت دادن افراد صاحب نظر در حوزه های مختلف در کارگروه های تخصصی و تصمیم ساز در استان کردستان و تلاش بیشتر برای پیگیری خواسته ها و مطالبات افراد نخبه اشاره کرد.



