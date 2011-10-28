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۶ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۴۹

نظری و زحمتکش به بازی تیمهای فوتسال گیتی‌پسند و ارژن نمی‌رسند

نظری و زحمتکش به بازی تیمهای فوتسال گیتی‌پسند و ارژن نمی‌رسند

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال گیتی‌پسند در بازی فردای خود مقابل ارژن فارس، نظری و زحمتکش دو بازیکن تاثیرگذار خود را در اختیار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دروازه‌بان تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان که صبح امروز وارد اصفهان شد به بازی روز شنبه این تیم اصفهانی مقابل ارژن فارس نمی‌رسد.

‌مصطفی نظری که به عنوان دروازه‌بان اول تیم ملی ایران در تورنمنت گرند پریکس برزیل حضور داشت، در این تورنمنت مصدوم شد و در روزهای گذشته زیر نظر پزشکان تیم ملی، فعالیتهای درمانی خود را طی می‌کرد.

این دروازه‌بان که همراه با سایر بازیکنان ملی‌پوش، صبح چهارشنبه وارد ایران شد و عصر چهارشنبه به اردوی گیتی‌پسند اضافه شد اما در بازی روز شنبه مقابل ارژن فارس به میدان نمی‌رود.

گیتی‌پسند در این بازی علاوه بر نظری، احسان زحمتکش را نیز به همراه ندارد. این بازیکن نیز با مصدومیت مواجه است.

دیدار تیم‌های گیتی‌پسند و ارژن فارس از ساعت ۱۶ روز شنبه در شیراز برگزار می‌شود.

کد مطلب 1445622

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