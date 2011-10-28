به گزارش خبرنگار مهر، دروازه‌بان تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان که صبح امروز وارد اصفهان شد به بازی روز شنبه این تیم اصفهانی مقابل ارژن فارس نمی‌رسد .

‌مصطفی نظری که به عنوان دروازه‌بان اول تیم ملی ایران در تورنمنت گرند پریکس برزیل حضور داشت، در این تورنمنت مصدوم شد و در روزهای گذشته زیر نظر پزشکان تیم ملی، فعالیتهای درمانی خود را طی می‌کرد .

این دروازه‌بان که همراه با سایر بازیکنان ملی‌پوش، صبح چهارشنبه وارد ایران شد و عصر چهارشنبه به اردوی گیتی‌پسند اضافه شد اما در بازی روز شنبه مقابل ارژن فارس به میدان نمی‌رود .

گیتی‌پسند در این بازی علاوه بر نظری، احسان زحمتکش را نیز به همراه ندارد. این بازیکن نیز با مصدومیت مواجه است .