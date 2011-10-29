مهریه حضرت فاطمه(س) / جهیزیه دختر پیامبر اسلام(ص) چگونه تهیه شد

حضرت زهرا(س) به حق الگوی شایسته و برازنده زنان است و به همین دلیل نیز ابعاد مختلف زندگی آن حضرت، درسهای بزرگی برای انسانهای طالب کمال و سعادت دارد.
یکی از مواردی که می توان از حضرت فاطمه زهرا(س) درست گرفت مهریه و در پی آن جهیزیه سبک ایشان است . این موضوع برای زندگی امروز که تجملات و چشم و همچشمیها در آن هر روز افزایش یافته و دردسرساز می شود، بسیار سازنده است.
مهریه سرور زنان عالم، دختر گرامی پیامبر اکرم، زنی که از مقام عصمت برخوردار بود عبارت است از:
- یک زره
- یک دست لباس کتان یمنى
- یک پوست گوسفند دباغى نشده
جهزیه حضرت زهرا(س)
رسول خدا به حضرت على(ع) فرمود: هم اکنون برخیز زرهاى را که برای مهر زهرا قرار دادی، بفروش و بهایش را نزد من حاضر کن تا براى شما جهیزیه و اسباب خانه تهیه نمایم.
على بن ابى طالب(ع) زره را به بازار برد و فروخت. در روایت مختلف، بهاى آن بین چهارصد و چهارصد و هشتاد و پانصد درهم عنوان شده است. بنا بر بعضى روایات، زره را عثمان خریدارى و بعدا به على اهدا کرد.
حضرت على(ع) پول زره را گرفت و خدمت پیغمبر(ص) تقدیم کرد. رسول خدا، ابوبکر و سلمان فارسى و بلال را احضار کرد. مقدارى از پولها را به آنان داد و فرمود: با مقدارى از این پول اسباب و لوازم زندگى براى فاطمه(س) خریدارى کنید. قدرى از آن هم را به اسماء داد و فرمود: براى دخترم عطر و بوى خوش تهیه کن و بقیه را به ام سلمه سپرد.
ابوبکر مىگوید: وقتى پولها را شمردم دیدم شصت و سه درهم است و به وسیله آن اسباب و لوازمی خریدارى کردم:
- یک پیراهن سفید
- یک روسرى بزرگ
- یک حوله
- یک سریر عربی(تخت) که از پوست خرما بافته شده بود
- دو تشک کتانى که یکى از پشم گوسفند و دیگرى از لیف خرما پر شده بود
- چهار بالش از پوست میش
- یک قطعه حصیر هجرى(منطقه ای در یمن)
- یک آسیاى دستى
- یک کاسه مسى
- یک مشک چرمى براى آبکشى
- یک طشت لباسشویى
- یک کاسه براى شیر
- یک ظرف آبخورى
- یک پرده پشمى
- یک سبوى گلى
- یک پوست براى فرش
- دو کوزه سفالین
- یک عبا
هنگامى که جهیزیه حضرت زهرا(س) را خدمت پیغمبر اسلام(ص) آوردند اشک از دیدگان آن حضرت جارى شد و سر را به جانب آسمان بلند کرد و گفت: خدایا این عروسى را براى کسانى که ظرفهایشان گلى است مبارک گردان.
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