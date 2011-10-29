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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

تمامی مناطق کرج موظف به جمع آوری خاک و نخاله شدند

تمامی مناطق کرج موظف به جمع آوری خاک و نخاله شدند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری کرج اعلام کرد: تمامی مناطق این کلانشهر موظف هستند که طرح جمع آوری خاک و نخاله را در حوزه تحت پوشش خود اجرا کنند.

علی اصغر کمالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور شناسایی و رفع مشکلات شهروندان، طرح بازدید میدانی معاونت خدمات شهری از تمامی مناطق 11 گانه شهرداری کر ج طی چند ماه گذشته به صورت ویژه آغاز شد.

وی افزود: در این بازدید ها ضمن بحث و تبادل نظر در مورد رفع مشکلات، دستورات لازم برای رفع نواقص و کاستی های منطقه نیز ارائه می شود.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه در آستانه فرا رسیدن فصل سرما و آغاز بارش باران و برف، این معاونت تمامی مناطق شهرداری کرج را موظف کرد که تا قبل از شروع بارش باران و برف اقدامات لازم را برای جمع آورری خاک و نخاله انجام دهند.

کمالی زاده ادامه داد: مسئولان مناطق باید این طرح را طی یک ماه آینده به اتمام برسانند تا در فصل سرما مشکلی برای شهروندان به وجود نیاید.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج یادآور شد: همچنین طی فصل زمستان طرح های مختلفی از سوی این معاونت در مناطق شهرداری اجرا می شود.
 
 

کد مطلب 1445655

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