تمامی مناطق کرج موظف به جمع آوری خاک و نخاله شدند

علی اصغر کمالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور شناسایی و رفع مشکلات شهروندان، طرح بازدید میدانی معاونت خدمات شهری از تمامی مناطق 11 گانه شهرداری کر ج طی چند ماه گذشته به صورت ویژه آغاز شد.

وی افزود: در این بازدید ها ضمن بحث و تبادل نظر در مورد رفع مشکلات، دستورات لازم برای رفع نواقص و کاستی های منطقه نیز ارائه می شود.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه در آستانه فرا رسیدن فصل سرما و آغاز بارش باران و برف، این معاونت تمامی مناطق شهرداری کرج را موظف کرد که تا قبل از شروع بارش باران و برف اقدامات لازم را برای جمع آورری خاک و نخاله انجام دهند.

کمالی زاده ادامه داد: مسئولان مناطق باید این طرح را طی یک ماه آینده به اتمام برسانند تا در فصل سرما مشکلی برای شهروندان به وجود نیاید.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج یادآور شد: همچنین طی فصل زمستان طرح های مختلفی از سوی این معاونت در مناطق شهرداری اجرا می شود.



