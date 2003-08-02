  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ مرداد ۱۳۸۲، ۲۱:۱۷

خبرگزاري فرانسه اعلام كرد

گردانهاي شهداي الاقصي پايان آتش بس با رژيم صهيونيستي را اعلام كرد

گردانهاي شهداي الاقصي پايان آتش بس با رژيم صهيونيستي را اعلام كرد

خبرگزاري فرانسه لحظاتي پيش گزارش داد گردانهاي شهداي الاقصي شاخه نظامي جنبش فتح از پايان آتش بس با رژيم صهيونيستي خبر دادند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، خبرگزاري فرانسه به جزييات بيشتري از اين خبر اشاره نكرد.
 گفتني است گردانهاي شهداي الاقصي در پي نقض مكرر آتش بس از سوي رژيم صهيونيستي هشدار داده بودند در صورت تداوم كارشكني هاي اين رژيم  ، آتش بس با اين رژيم را لغو خواهند كرد.
اعلام آتش بس سه ماهه از سوي گروههاي مبارز فلسطيني با رژيم صهيونيستي به منظور جلوگيري از بروز جنگهاي داخلي و تحكيم وحدت داخلي فلسطين از سوي اين گروهها اتخاذ شد.
جنبش هاي مقاومت فلسطيني آزادي تمام اسراي فلسطيني در بند صهيونيستها ، پايان محاصره مناطق فلسطيني از جمله مقر ياسرعرفات رييس تشكيلات خودگردان ، عقب نشيني از مناطق فلسطيني اشغال شده در سال 2000 و توقف سياست بازداشت رزمندگان فلسطيني را از شروط خود براي قبول آتش بس با اسراييل اعلام كرده بودند.
جنبشهاي حماس وجهاد اسلامي نيز با اعلام نقض بيش از 70 بار مفاد آتش بس توسط رژيم صهيونيستي نسبت به ادامه اين اقدامات از سوي اين رژيم هشدار داده اند و اسراييل را مسوول عواقب ناشي از شكست آتش بس اعلام كردند.

 

کد مطلب 14457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها