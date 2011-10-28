دینداری و اخلاق جوانان ملاک یک زناشویی موفق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ری با اشاره به سالروز ازوداج آسمانی حضرت فاطمه زهرا(س) با امیر مؤمنان حضرت علی(ع)، ادامه داد: خانواده ها باید از گرفتن مهریه و جهیزیه دادن سنگین بپرهیزند.

وی با عرض تسلیت سالروز شهادت نهمین پیشوای شیعیان جهان حضرت جواد الائمه(ع) ، بیان داشت: برکات و رحمت وجود دیگر امامان معصوم برای ما روشن است ولی خداوند از برکت وجودی این امام همام، برکات خویش را بر مسلمین نازل و اسلام را عزت بخشید.

قرن حاضر قرن اسلام و قرآن خواهد بود

امام جمعه شهرری با توجه به تحولات و حوادث در حال وقوع منطقه و دنیای غرب اظهار داشت: همانطور که از شواهد پیداست این قرن، قرن اسلام و قرآن خواهد بود.

وی با اشاره به تحولات بنیادی و اساسی در کشور تونس، افزود: در کشوری که رفتن به مسجد جرم بود و نیاز به مجوز داشت و با حجاب مقابله می شد، اکنون شعار مردم این است که در این کشور حاکمیت اسلام باشد.

خطیب جمعه شهرری با بیان اینکه بیش از 70 درصد نمایندگان اسلامخواه در تونس، کرسی های مجلس را به خود اختصاص دادند، تصریح کرد: با نگاهی به این تحولات و همچنین به هلاکت رسیدن دیکتاتور لیبی و اسلامخواهی مردم مصر و از طرفی گرفتاری سران غرب و آمریکا در واخواهی مردم در احقاق حقوق از دست رفته شان، به زودی شاهد اضمحلال استکبار جهانی خواهیم بود.

اسلامخواهان واقعی باید از ایراد سخنان تفرقه انگیز به طور جدی خودداری کنند

وی اضافه کرد: اسلامخواهان واقعی در وهله کنونی باید از ایراد سخنان تفرقه انگیز و دشمن شاد کن به طور جدی خودداری کنند.

حجت الاسلام شاهچراغی اظهار داشت: غرب و به خصوص آمریکا دچار تحولات بسیار سختی شده اند که هیچگونه برون رفتی در آن پیش بینی نمی شود و برای این منظور به دنبال اختلاف افکنی در میان صفوف مسلمانان هستند و باید هوشیار بود که در دام دشمن گرفتار نشویم.

وی همچنین به خروج نیروهای آمریکایی از عراق اشاره کرد و افزود: مردم عراق با لغو مصونیت نیروهای آمریکایی در خاک عراق، کاری کردند که آمریکایی ها مجبور شوند پس از گذشت 9 سال خاک این کشور را ترک کنند.

امام جمعه شهرری تحلیل غربیها از این که آمریکا با خروج خود از عراق، این کشور را دو دستی به ایران تقدیم می کند را شیطنت آمیز خواند و افزود: ما هیچ طمعی به خاک عراق نداریم و غربی ها با این اظهارات به دنبال شیطنت و ایجاد فتنه در منطقه هستند.