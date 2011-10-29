علی عطشانی، کارگردان درباره پروژه‌های جدید خود به خبرنگار مهر گفت: مدتی پیش تله فیلمی را با عنوان "گنگ خواب دیده" ساختم که هم اکنون در مراحل فنی قرار دارد. قرارداد یک کار سینمایی دارم که ترجیح می‌دهم درباره آن در زمان اجرایی شدن پروژه صحبت کنم و تصمیم دارم به جشنواره فجر برسد.

وی افزود: قرارداد ساخت دو فیلم تلویزیونی دیگر با عناوین "نقطه آغاز" از تولیدات سیما فیلم به تهیه‌کنندگی طباطبایی‌پور و فیلم"صبح دیروز" را دارم.

عطشانی با اشاره به ساخت یک پروژه سینمایی به عنوان تولید مشترک ایران و بلژیک عنوان کرد: درخواست ساخت یک فیلم مشارکتی با کمپانی بنلوکس بلژیک داریم. یک سال پیش از طرف دوستی با این کمپانی آشنا شدم، آنها عنوان کردند که فیلم "دمکراسی تو روز روشن" را دیده‌اند و علاقمند شدند با من همکاری کنند. من طرحی را با عنوان "مطرب" به آنها ارائه کردم و قرار است با مشارکت 50 درصدری با ایران این کار را بسازیم.

وی ادامه داد: من در حال حاضرم اولویتم ساخت همان فیلم سینمایی است که عنوان کردم. پس از اتمام این فیلم، سفری به بلژیک خواهم داشت، مسلماً من هم شرایط خود را دارم. فیلمبرداری در ایران و بروکسل است. اگر قرار باشد این همکاری صورت بگیرد، تمام مجوزهای لازم را از وزارت ارشاد دریافت خواهم کرد. دوست دارم در ایران همزمان با خارج از کشور فیلم اکران شود.

این کارگردان سینما در ادامه بیان کرد: در این پروژه از بازیگران ایرانی و خارجی استفاده می‌کنم. داستان فیلم به این گونه است که اتفاقی در ایران می‌افتد و فردی مجبور می‌شود به بروکسل برود.

عطشانی در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر درباره این خبرگزاری گفت: از زمانی که کارم را در سینما به طور حرفه‌ای دنبال کردم مهر تنها خبرگزاری است که اعتمادم را جلب کرده است و با اطمینان خبرهایم را در اختیار شما می‌گذارم. ما چند نوع خبرگزاری داریم که هر کدام موضع‌گیریهای خاص خودشان را دنبال می‌کنند، اما خبرگزاری مهر واقعیت رسانه‌ای خود را دنبال می‌کند.

وی تاکید کرد: خبرهایی که تاکنون از من در این رسانه منتشر شده، با نهایت امانتداری بر روی سایت قرار گرفته است. خوشحالم ارتباط خوبی با این خبرگزاری دارم. اینگونه نیست که با خبرگزاریهای دیگر کارنکنم، اما مهر، رسانه مورد اطمینان من است.

این کارگردان در پایان تاکید کرد: خیلی خوشحالم که امروز در غرفه مهر مهمان شما هستم، چون این اولین بار است که برای یک مصاحبه در نمایشگاه مطبوعات حضور پیدا می‌کنم و خرسندم که این اتفاق با خبرگزاری مهر برای من آغاز شده است. امیدوارم این خبرگزاری همچون گذشته بدون هیچ غرض‌ورزی و حب و بغض کار خود را ادامه دهد. برای همه افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، آرزوی موفقیت دارم.