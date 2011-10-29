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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

نوری زاد:

مازنیها در صدر سنگین وزنهای کشتی فرنگی کشور قرار گرفتند

مازنیها در صدر سنگین وزنهای کشتی فرنگی کشور قرار گرفتند

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کشتی مازندران گفت: کشتی گیران مازنی در صدر سنگین وزنهای کشتی فرنگی کشور قرار گرفتند.

غلام رضا نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس اعلام کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ایران و با  نظر محمد بنا، سرمربی تیم ملی چهارکشتی گیر مازندران در وزن های 55، 96 و 120کیلوگرم دعوت شدند.

وی افزود: بر این اساس در وزن 55 کیلوگرم محسن حاجی ‌پور، در وزن 96 کیلوگرم، قاسم رضایی و داود گیل نیرنگ و در وزن 120 کیلوگرم بشیر باباجان ‌زاده به جمع 14کشتی گیر دعوت شده کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی اضافه خواهند شد.

دبیرهیئت کشتی مازندران ادامه داد: اردوی تیم ملی کشتی فرنگی با حضور 18 کشتی‌گیر از 15 آبانماه و به مدت 13 روز در خانه کشتی برگزار خواهد شد.

نوری زاده افزود: با نظر محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان، حمید رضا اسماعیل ‌نژاد مربی با سابقه مازندرانی  به کادر فنی تیم ملی دعوت شد.

کد مطلب 1445717

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