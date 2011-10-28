موهبت انس با قرآن به بندگان شایسته عنایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر جمعه در پیام خود به هفتمین جشنواره قرآنی مدهامتان آورده است: بی شک این توفیق الهی آن گاه به کمال مطلوب خود می رسد که معارف والای قرآن و عترت و پیام های گهربار نماز و مسجد در متن زندگی انسان موحد راه یابد و اندیشه گفتار و رفتار او را دگرگون سازد( والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلوه انا لانضیع اجر المصلحین).

وی در این پیام افزود: با نگاهی گذرا به تاریخ گذشته روشن می شود که تمدن بزرگ اسلامی ما بدون توجه به جایگاه و اهمیت قرآن و مسجد قابل تفسیر و تبیین نیست و شواهد گوناگون نشان می دهد که جنبش های مردمی و نهضت های انقلابی در میان

مسلمانان جهان با تمسک به این دو مهم شکل گرفته و امروز نیز در برنامه ریزی های فرهنگی باید آمیختگی و هماهنگی آموزه های قرآنی و مسجدی را مورد توجه قرار داد(انما نصبت المسجد للقرآن).

در ادامه این پیام آمده است، بی تردید بی اعتنایی و دور شدن از فرهنگ متعالی قرآن و مسجد ما را درسراشیبی سقوط قرار داده و در دام شیاطین گرفتار می سازد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: آنچه ملت ایران را در مقابل تهاجم دشمن مصونیت بخشیده روحیه مسجد باوری و قرآن محوری است و در پاسداری از ارزش های اسلامی باید همواره این روحیه را حفظ و تقویت نمود.

حسینی افزود: اکنون که به فضل الهی مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره قرآنی مدهامتان در شهر شور و شعور حسینی زنجان همزمان با سالروز شهادت جوانترین امام معصوم و با حضور جوانان قرآنی مساجد برگزار می گردد برخود فرض می دانم که مراتب تقدیر و سپاس خود را از این حرکتهای نورانی اعلام دارم و کسب این توفیق بزرگ یعنی همنشینی با کلام وحی را به عموم شما قاریان، حافظان، حاملان و علاقمندان به قرآن و اصحاب تدبر و تفسیر تبریک و تهنیت گفته و سفارش مقام

معظم رهبری (مدظله العالی) را در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ حفظ قرآن در سطوح مختلف جامعه یادآور شوم.

وی ادامه داد: بدون تردید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای منویات معظم له را وظیفه شرعی خود می داند و برای تحقق آن تلاش و جدیت می نماید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در پایان ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت جواد الائمه(ع) از تلاش مجددانه و مخلصانه ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و مساعدت سایر عزیزان در بسط و گسترش فرهنگ مسجد و قرآن تقدیر و تشکر کرده، توفیقات روزافزون را برای همگان از درگاه ایزد منان تمنا دارم.