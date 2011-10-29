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۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۰

جریمه واخطاردرانتظاراپراتورها/

تذکر به ایرانسل و همراه اول بدلیل مشکل کیفیت/ نقاط کاملا کور داریم

تذکر به ایرانسل و همراه اول بدلیل مشکل کیفیت/ نقاط کاملا کور داریم

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تذکر این سازمان به اپراتورهای تلفن همراه به دلیل وضعیت نامطلوب کیفیت شبکه و ضعف آنتن دهی موبایل خبر داد و گفت: وضعیت پوشش دهی شبکه اپراتورهای موبایل مناسب نیست.

غلامرضا داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نظارت این سازمان بر عملکرد اپراتورهای تلفن همراه فعال در کشور اظهار داشت: رگولاتوری از وضعیت کیفیت شبکه های اپراتورهای تلفن همراه راضی نیست و طی تذکری به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل وضعیت این شبکه ها را غیر قابل قبول اعلام کرده است.

مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این مشکل به دو اپراتور همراه اول و ایرانسل اعلام شده است اضافه کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شبکه اپراتورهای موبایل کشور را اسکن و درایو تست کرده تا مشکلات ناشی از عدم پوشش و ضعف آنتن دهی موبایل اپراتورها مشخص شود.
 
وی با بیان اینکه وضعیت پوشش دهی شبکه اپراتورهای موبایل مناسب نیست تصریح کرد: عدم پوشش مناسب در شبکه های موبایل در کشور خود را نشان داده و این نشان می دهد که اپراتورها در این بخش توسعه کیفی نداشته اند.
 
این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توضیح آنکه سطح سیگنال در تست شبکه باید به عددی قابل قبول از نظر این سازمان برسد، خاطرنشان کرد: به رغم اظهارات اپراتورها این عدد تفاوتهایی دارد و حتی نقاطی کاملا کور در شبکه موبایل دیده می شود.
 
وی با اشاره به تعهدات اپراتورهای موبایل طبق پروانه فعالیتشان به مهر گفت: ایرانسل موظف است تمامی شهرهای کشور را تحت پوشش قرار دهد و 85 درصد پوشش جمعیتی نیز برعهده همراه اول است.
 
مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این سازمان هر سه ماه یکبار نسبت به دریافت گزارش پوشش دهی شبکه های موبایل اقدام می کند ادامه داد: تست شبکه با ادعای اپراتورها مغایرت دارد.
 
داداش زاده با بیان اینکه به زودی گزارشات دریافت شده از وضعیت کیفیت شبکه های موبایل را اعلام می کنیم تاکید کرد: امسال سالی است که رگولاتوری به طور قطع از ابزارهای قانونی جریمه و اخطار برای رفع مشکل پوشش دهی اپراتورهای موبایل استفاده خواهد کرد.
 
وی با بیان اینکه تست های انجام شده از شبکه اپراتورهای موبایل نتیجه مطلوبی دربرنداشته است گفت: حدود 10 تا 22.5 درصد میان نتایج تست های انجام شده از سوی رگولاتوری و ارقامی که این سازمان از پوشش شبکه به دست آورده است با اعداد و ارقامی که اپراتورها اعلام می کنند تفاوت دارد که این موضوع باید به صورت مستدل حل و فصل شود.
 
به گزارش مهر، هم اکنون اپراتورهای اول با بیش از 30 میلیون مشترک و دوم با بیش از 20 میلیون مشترک فعال در کشور سرویس دهی می کنند و قرار است اپراتور سوم نیز سیمکارتهای خود را وارد بازار کشور کند.
 
چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحن علنی مجلس اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون به علت اختلال در ارائه خدمات در حوزه ارتباطات  و مواردی که اپراتورها حداقل ها را رعایت نکرده اند در مجموع 11 اخطار به اپراتور اول، 5 اخطار به ایرانسل و 3 اخطار به سایر اپراتورها داده شده است. 

رضا تقی پور عدم انتشار منظم گزارش سنجش کیفیت و وضعیت اپراتورها را جلوگیری از استفاده تبلیغاتی اپراتورها عنوان کرد اما با تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی متعهد شد که حداقل در دوره های 6 ماهه گزارش کیفیت و وضعیت خدمات اپراتورها را منتشر کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کرده که طی 5 ماه نخست امسال بیشترین درخواستهای ارائه شده و شکایات مردم به رگولاتوری مربوط به حوزه تلفن همراه بوده است.

کد مطلب 1445735

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