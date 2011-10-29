تذکر به ایرانسل و همراه اول بدلیل مشکل کیفیت/ نقاط کاملا کور داریم

غلامرضا داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نظارت این سازمان بر عملکرد اپراتورهای تلفن همراه فعال در کشور اظهار داشت: رگولاتوری از وضعیت کیفیت شبکه های اپراتورهای تلفن همراه راضی نیست و طی تذکری به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل وضعیت این شبکه ها را غیر قابل قبول اعلام کرده است.

مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این مشکل به دو اپراتور همراه اول و ایرانسل اعلام شده است اضافه کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شبکه اپراتورهای موبایل کشور را اسکن و درایو تست کرده تا مشکلات ناشی از عدم پوشش و ضعف آنتن دهی موبایل اپراتورها مشخص شود.

وی با بیان اینکه وضعیت پوشش دهی شبکه اپراتورهای موبایل مناسب نیست تصریح کرد: عدم پوشش مناسب در شبکه های موبایل در کشور خود را نشان داده و این نشان می دهد که اپراتورها در این بخش توسعه کیفی نداشته اند.

این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توضیح آنکه سطح سیگنال در تست شبکه باید به عددی قابل قبول از نظر این سازمان برسد، خاطرنشان کرد: به رغم اظهارات اپراتورها این عدد تفاوتهایی دارد و حتی نقاطی کاملا کور در شبکه موبایل دیده می شود.

وی با اشاره به تعهدات اپراتورهای موبایل طبق پروانه فعالیتشان به مهر گفت: ایرانسل موظف است تمامی شهرهای کشور را تحت پوشش قرار دهد و 85 درصد پوشش جمعیتی نیز برعهده همراه اول است.

مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این سازمان هر سه ماه یکبار نسبت به دریافت گزارش پوشش دهی شبکه های موبایل اقدام می کند ادامه داد: تست شبکه با ادعای اپراتورها مغایرت دارد.

داداش زاده با بیان اینکه به زودی گزارشات دریافت شده از وضعیت کیفیت شبکه های موبایل را اعلام می کنیم تاکید کرد: امسال سالی است که رگولاتوری به طور قطع از ابزارهای قانونی جریمه و اخطار برای رفع مشکل پوشش دهی اپراتورهای موبایل استفاده خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تست های انجام شده از شبکه اپراتورهای موبایل نتیجه مطلوبی دربرنداشته است گفت: حدود 10 تا 22.5 درصد میان نتایج تست های انجام شده از سوی رگولاتوری و ارقامی که این سازمان از پوشش شبکه به دست آورده است با اعداد و ارقامی که اپراتورها اعلام می کنند تفاوت دارد که این موضوع باید به صورت مستدل حل و فصل شود.

به گزارش مهر، هم اکنون اپراتورهای اول با بیش از 30 میلیون مشترک و دوم با بیش از 20 میلیون مشترک فعال در کشور سرویس دهی می کنند و قرار است اپراتور سوم نیز سیمکارتهای خود را وارد بازار کشور کند.