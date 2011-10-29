اظهارات ضد ایرانی کلینتون؛ تقلا برای جبران باختهای منطقه ای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، هیلاری کلینتون در دو مصاحبه جداگانه با صدای آمریکا و بی بی سی فارسی در آنها موضع دولت متبوع خود علیه ایران را بر شمرد. مصاحبه با این دو شبکه وابسته و پخش همزمان بدون شک سناریویی بوده که از سوی خود وزارت خارجه آمریکا تهیه و تنظیم شده بود تا با فشار بر ایران، این کشور را در موضعی دفاعی فرو ببرد.

هیلاری کلینتون در اظهارات خود به اشتباهات آمریکا در برابر مردم ایران اذعان کرد، اما این بار سخنان وزیر خارجه آمریکا نه از نوع اذعان به اشتباهی بود که "مادلین آلبرایت" وزیر خارجه بیل کلینتون به آن اعتراف کرد و دخالت آمریکا در کودتای 28 مرداد را یک اشتباه عنوان کرد، بلکه این بار کلینتون به دخالت نکردن دولت آمریکا در امور داخلی ایران اشاره و آن را اشتباه توصیف کرد.

وزیر خارجه آمریکا درعین حال این مژده را به اپوزیسیون داد که در صورت حرکت دوباره آنها، آمریکا از آنان حمایت خواهد کرد. خانم وزیر همچنین از مخالفین و اپوزیسیون خواست تا این بار برخلاف دوره قبل با الهام از کشورهای عربی همچون لیبی از مجامع جهانی کمک بخواهند.

از دیگر نکات مهم اظهارات کلینتون که می توان آن را دخالتی آشکار در امور داخلی دیگر کشورها دانست، اعلام آمادگی دولت آمریکا برای تاسیس سفارتخانه ای برای ایران عنوان کرد که وی از آن به "سفارتخانه مجازی" یاد کرد.

اظهارات این مقام آمریکایی که همزمان در دو شبکه فارسی زبان خارجی پخش شد بیش از آنکه به نظر ارتباط با مردم ایران تلقی شود بیشتر یک جنبه تبلیغاتی و حرکتی هماهنگ از سوی حامیان مالی این دو شبکه برای راه اندازی یک جنگ روانی در این برهه از زمان علیه جمهوری اسلامی بود.

وزیر خارجه آمریکا در تلاش بود تا با این خطابه همزمان با وارد کردن اتهام ترور سفیرعربستان علیه ایران کنسرتی جهانی از همپیمانان خود علیه ایران راه بیندازد.

آمریکا همچنین در جبهه دیگری در تلاش است تا با وارد کردن فشار بر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای عرضه اطلاعات مربوط به گزارش آتی برنامه هسته ای ایران و همچنین بهره برداری از گزارش حقوق بشر احمد شهید درباره جمهوری اسلامی آنچه را که در جبهه انقلاب های مردمی در تونس، مصر، لیبی از دست داده در دیگر جبهه جبران کند و با این اقدام هم بتواند جوابگوی لابی اسرائیل در انتخابات ریاست جمهوری در واشنگتن باشد و هم بتواند افکار عمومی را اینگونه اغنا کند که ایران و اندیشه های اسلامی هیچ نقشی در انقلاب های منطقه ندارد، اما گویا تحولات در خاورمیانه آنگونه که رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات کلینتون بیان داشت به گونه ای است که مقصود کاخ سفید را بر آورده نمی کند.