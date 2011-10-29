  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۷ آبان ۱۳۹۰، ۸:۴۲

پیکر پاک یک شهید در زاهدان تشییع شد

پیکر پاک یک شهید در زاهدان تشییع شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: پیکر پاک شهید "اسماعیل لشکری" که در مبارزه با اشرار و قاچاقچیان به شهادت رسید با حضور گسترده مردم زاهدان تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت زاهدان عصر جمعه در حاشیه برپایی مراسم تشییع پیکر این شهید اظهار داشت: منافقین در طول تاریخ همیشه در صدد بودند تا به اسلام و نظام اسلامی ضربه بزنند اما از آنجایی که توان مقابله رو در رو با سربازان جان برکف انقلاب را نداشتند با انجام ترورهای کور نوکری خود به استکبار را ثابت کردند.

حجت الاسلام احمد راهداری با گرامیداشت هشتم آبان سالروز شهادت شهید محمد حسین فهمیده گفت: این شهید بزرگوار  و سایر شهدای دانش آموز سند افتخار ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیا هستند.

وی گفت: عزت و شرف امروز ملت ایران را خدا امضا کرده اما نگهداری و حفظ آن بر عهده ما سپرده شده است.

وی افزود: باید با عبرت پذیری از شهدا با جان و دل از ارزش ها و آرمان های شهدا و انقلاب اسلامی پاسداری کنیم.

اقشار مختلف و نمازگزاران زاهدانی پیکر پاک استوار دوم شهید اسماعیل لشکری را از مصلای قدس تا گلزار شهدا بهشت مصطفی این شهر تشییع کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای مختلف خواستار برخورد قاطع مسئولان امنیتی، انتظامی و قضایی استان با اشرار و قاچاقچیان شدند.

استوار دوم اسماعیل لشکری سوم آبان ماه سالجاری در مبارزه با اشرار مسلح در منطقه گوهر کوه خاش به شهادت رسید.

کد مطلب 1445737

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها