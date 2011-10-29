پیکر پاک یک شهید در زاهدان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت زاهدان عصر جمعه در حاشیه برپایی مراسم تشییع پیکر این شهید اظهار داشت: منافقین در طول تاریخ همیشه در صدد بودند تا به اسلام و نظام اسلامی ضربه بزنند اما از آنجایی که توان مقابله رو در رو با سربازان جان برکف انقلاب را نداشتند با انجام ترورهای کور نوکری خود به استکبار را ثابت کردند.

حجت الاسلام احمد راهداری با گرامیداشت هشتم آبان سالروز شهادت شهید محمد حسین فهمیده گفت: این شهید بزرگوار و سایر شهدای دانش آموز سند افتخار ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیا هستند.

وی گفت: عزت و شرف امروز ملت ایران را خدا امضا کرده اما نگهداری و حفظ آن بر عهده ما سپرده شده است.

وی افزود: باید با عبرت پذیری از شهدا با جان و دل از ارزش ها و آرمان های شهدا و انقلاب اسلامی پاسداری کنیم.

اقشار مختلف و نمازگزاران زاهدانی پیکر پاک استوار دوم شهید اسماعیل لشکری را از مصلای قدس تا گلزار شهدا بهشت مصطفی این شهر تشییع کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای مختلف خواستار برخورد قاطع مسئولان امنیتی، انتظامی و قضایی استان با اشرار و قاچاقچیان شدند.

استوار دوم اسماعیل لشکری سوم آبان ماه سالجاری در مبارزه با اشرار مسلح در منطقه گوهر کوه خاش به شهادت رسید.