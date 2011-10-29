انسانها با وجود تفاوتها دارای اصول اخلاقی مشترکی هستند

دکتر اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در کنتاکی آمریکا در مورد چگونگی تحقق استانداردهای جهانی اخلاق به خبرنگار مهر گفت: درباره استانداردهای اخلاق جهانی دیدگاههای گوناگونی وجود دارد.

وی افزود: یک دیدگاه معتقد است مردم به رغم اختلافات و تفاوتهایی که دارند دارای اشتراکاتی هستند. به عبارت دیگر همه انسانها با وجود مرزبندیهای جغرافیایی، یکسان و قابل احترام هستند.

این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: دیدگاه دیگر قائل به استانداردهای جهانی اخلاق نیست و در این دیدگاه تمرکز بر تفاوتها است. به عبارت دیگر در این دیدگاه اصول اخلاقی بومی تعریف می‌شوند.

مؤلف "ارزش ذاتی چیزها" تأکید کرد: در اینکه انسانها دارای تفاوتهایی با هم هستند شک و تردیدی وجود ندارد. حتی در این مورد نیز می‌توان تمرکز و توجه را بر شباهتها قرار داد. اگر تمرکز و توجه بر شباهتها باشد در می‌یابیم که تفاوتها چندان زیاد و جدی نیستند.

وی تصریح کرد: اگر تمرکز و توجه بر اشتراکات باشد در این صورت شاهد خواهیم بود که تعاملات بین المللی میان انسانها و جوامع بیشتر می‌شود، در این صورت می‌توان تعهدات مشترکی را تعریف کرد.

دیویسون در پایان تأکید کرد: اگر نگاهی به اخلاقیات رایج در کشورهای مختلف بیندازیم در می‌یابیم که اشتراکات اخلاقی زیادی در میان جوامع مختلف وجود دارند. به عبارت دیگر انسانها به رغم تفاوت در بسترها و زمینه‌های فرهنگی دارای اصول اخلاقی مشترک هستند.