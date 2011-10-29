کمیسیون فرهنگی مجلس از توضیحات وزیر ارشاد قانع نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، «بیژن نوباوه» بعدازظهر جمعه و در چهارمین روز هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها از غرفه مهر در این نمایشگاه بازدید کرد و درباره نتایج جلسه اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیح داد.

وی گفت: مهم‌ترین سئوال ما از وزیر ارشاد این بود که انقلاب ما انقلابی فرهنگی بوده است، اما آیا به اهداف فرهنگی‌مان رسیده‌ایم یا نه؟ سئوالات دیگری که مطرح شد درباره وضعیت فرهنگی جامعه، تئاتر، سینما، حجاب و عفاف بود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: متاسفانه ما پاسخ درستی از وزیر ارشاد نشنیدیم و من معتقدم این جلسه باید علنی می‌بود و مردم می‌شنیدند که آقای وزیر چه پاسخ‌هایی به ما داد.

نوباوه افزود: پاسخ‌های وزیر محترم ارشاد مستد و مستدل بود، اما کافی نبود و من فکر می‌کنم جلسه خوبی نبود و کمیسیون فرهنگی مجلس به هیچ وجه از پاسخ‌ها وزیر ارشاد قانع نشد.

وی در پاسخ به اینکه چرا علی‌رغم اعلام برخی اعضای کمیسیون فرهنگی، در این جلسه از وزیر ارشاد درباره وضعیت ممیزی کتاب و ماجرای نمایشگاه کتاب فرانکفورت سوالی پرسیده نشد؟، گفت: ما در خصوص مسائل کلان هم پاسخ‌های روشنی از وزیر نگرفتیم؛ اینها که مسائل خُرد است، جای خود دارد.

این عضو کمیسیون فرهنگی در عین حال احتمال مطرح شدن بحث استیضاح وزیر ارشاد را منتفی دانست و تاکید کرد: وقتی ما بتوانیم مسئله‌ای را با سئوال و جواب حل کنیم، بحث استیضاح دیگر مطرح نمی‌شود. سوال حق مجلس است و ما از این حقمان استفاده می‌کنیم.

نوباوه با اشاره به فعالیت «ده‌ها شبکه رادیویی و تلویزیونی که علیه نظام اسلامی فعالیت می‌کنند» افزود: اگر ما راهکاری برای مقابله با این جنگ نرم نداشته باشیم، قطعاً شکست خواهیم خورد.

وی در همین زمینه بر لزوم تقویت بخش‌های مختلف فرهنگ و هنر در جامعه اعم از سینما، کتاب، تئاتر، هنرهای تجسمی و نقاشی تاکید کرد.