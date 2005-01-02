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۱۳ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۵۳

پروژه مرحله نخست توسعه شبكه انتقال زيرساخت كشور راه اندازي مي شود

به دنبال توسعه و افزايش توان شبكه مخابراتي و ارتباطي به زودي پروژه مرحله اول توسعه شبكه انتقال زير ساخت كشور با صرف هزينه اي بالغ بر 90 ميليارد ريال مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شركت مخابرات ايران اين پروژه ، 102 مركز مخابراتي شامل 7 مركز منطقه اي ، 35 مركز ناحيه اي ، دو ايستگاه ورودي بين الملل،  5 مركز توزيع و 53 مركز تكرار كننده (رپيتر) را در مسيري به طول 9 هزار كيلومتر در 20 استان كشور تحت پوشش قرار مي دهد.

با گشايش اين پروژه ظرفيت انتقال كشور 240 هزار كانال ارتباطي با مدارات پشتيبان (پروتكشن) افزايش مي يابد كه مي تواند با ظرفيت 30كانال و بيشتر مورد بهره برداري قرار گيرد.

بدين ترتيب نياز ارتباطي و زير ساختي كشور در بخش مخابرات تا سقف 2/2 ميليون مشترك ارتباطات سيار و 30 درصد تقاضاي  سال آينده و ظرفيت شبكه ارتباط بين شهري كشور جهت افزايش يك ميليون كانال مراكز تلفن بين شهري و همچنين نيازهاي بين شهري و بين الملل ديتا تا سطح حدود 30 هزار كانال برآورده مي شود.

 

 

کد مطلب 144576

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