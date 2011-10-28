53 درصد از کاربران آمریکایی تبلت از آن برای خواندن اخبار استفاده می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات Pew با همکاری Journalism.org و مجله اکونومیست به منظور بررسی دقیق تاثیرات فناوری به ویژه تبلتها بر روی دنیای اطلاعات و روزنامه نگاری و همچنین کارهایی که اصحاب رسانه می توانند برای بهتر کردن روابط خود با این دستگاه اجرا کنند تحقیقاتی را انجام داد.

نتایج این تحقیقات که "انقلاب تبلت و این برای آینده اخبار به چه معنی است" نام دارد یکی از پیچیده ترین تحقیقاتی است که تاکنون درباره کاربران "آی- پد" و سایر تبلتها انجام شده است.

نتایج این تحقیقات نشان داد که 11 درصد از بزرگسلان آمریکایی (افراد میانسال با درآمد بالا) دارای حداقل یک دستگاه تبلت هستند و 77 درصد از آنها هر روز به طور متوسط 90 دقیقه از آن استفاده می کنند.

67 درصد از این افراد به طور روزانه با تبلت خود در وب جستجو می کنند، 54 درصد از آن برای ارسال ایمیل، 39 درصد برای دسترسی به شبکه های اجتماعی، 39 درصد برای انجام بازیهای رایانه ای، 17 درصد برای خواندن کتاب و 13 درصد برای تماشای فیلم استفاده می کنند.

این درحالی است که بیش از نیمی از این افراد (53 درصد) هر روز برای خواندن اخبار از تبلت استفاده می کنند، اما اخباری را انتخاب می کنند که برای خواندن نیازی به پرداخت پول نداشته باشند.

تحقیقات Pew در ادامه به روشنی توضیح می دهد که 40 درصد از کاربران برای دسترسی به اخبار از مرورگر استفاده می کنند.

31 درصد به طور مساوی هم از برنامه های جانبی ویژه اخبار و هم از وب مرورگر بهره می گیرند، تنها 21 درصد از برنامه های جانبی اخبار با دسترسی رایگان اما محدود استفاده می کنند و تاکنون فقط 14 درصد از کاربران تبلت به طور موثر برای ورود به اخبار پول پرداخت می کنند، اما از این تعداد نیز 21 درصد بیش از 5 دلار در ماه برای حق اشتراک اخبار بر روی برنامه های جانبی تبلتها هزینه می کنند.

براساس گزارش وب نیوز، به اعتقاد پژوهشگران این تحقیق، صاحبان روزنامه ها هنوز این فرصت را دارند که از سکوی جدیدی که بر روی تبلتها ایجاد شده برای کسب درآمد استفاده کنند، اما درحال حاضر این امکان تقریباً غیرممکن به نظر می رسد."